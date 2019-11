V živo: začenja se s turškim derbijem, bankirke v sredo v Kaliningradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Nove KBM Branik bodo led v ligi prvakinj prebile v sredo na težkem gostovanju v Kaliningradu, kjer jo bo pričakala trenutno najboljša ekipa ruskega prvenstva, Lokomotiva. Žreb jim ni bil naklonjen, saj jih je uvrstil v težko skupino B, v kateri so še turški VakifBank, italijanska ekipa Savino Del Bene Scandicci in Lokomotiva Kaliningrad. Prvi krog se začenja z današnjim turškim obračunom med Escacibasijem VitrA in Fenerbahčejem. Poleg bankirk bosta slovenske barve zastopali še dve reprezentantki, Eva Mori (LKS) in Iza Mlakar (Novara).

"Imamo mešane občutke. Po eni strani bi izbral drugo skupino, po drugi strani pa sem vesel, da bodo v Mariboru gostovale tako dobre ekipe. To bo za našo mlado ekipo enkratna izkušnja," je o žrebu povedal Radovan Gačič, trener, ki je prenovljeno in še pomlajeno ekipo bankirk, v kateri ni več Ize Mlakar, Sare Najdič, Nike Blagne in še nekaterih drugih, prevzel pred sezono.

Gačič meni, da se ekipa po pričakovano slabšem začetku sezone počasi uigrava in kaže boljše igre. Zadovoljen je, kako so potekale priprave na začetek lige prvakinj, ter tako kot igralke komaj čaka na njen začetek. V njej je seveda težko imeti velika pričakovanja, saj je ekipa mlada, izkušnje iz mednarodnih tekem imajo le Anita Sobočan, Ela Pintar in Nina Stojilković.

Prva tekma ekipo čaka v sredo (ob 18. uri po slovenskem času), gostovale bodo v Kaliningradu. "V bistvu ne vemo, kaj lahko pričakujemo. Seveda si želimo čimboljši rezultat, toda šele tekma bo pokazala, koliko se lahko upiramo najboljšim evropskim ekipam. Vsekakor bo tekma primerna za nabiranje izkušenj, če pa se bo ponudila priložnost, pa jo bomo skušali zagrabiti z obema rokama," napoveduje Gačič.

