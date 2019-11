Slab dan Čebulja, prvaki prekinili serijo Vinčića in Pajenka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ODBOJKARSKI LEGIONARJI (OD 12. DO 18. NOVEMBRA)

Vrhunec pregleda slovenskih nastopov na tujem je bil nedeljski obračun v Italiji med Milanom in Trentinom, ki so ga s 3:1 dobili gostje. Klemen Čebulj je začel v prvi postavi, a ni imel svojega dne, zato ga je trener Angelo Lorenzetti po drugem nizu zamenjal z Američanom Aaronom Russellom, ki je pokazal, da je vrhunski odbojkar in po prihodu v igro dosegel kar 16 točk. Čebulj je zbral tri, Jan Kozamernik pa je za poražence dosegel devet točk. Trentino v domačem prvenstvu ostaja neporažen, medtem ko je Kozamernikov Milano klonil drugič v sezoni. Črno serijo treh zaporednih je prekinil Jano Kovačič. Prvi libero slovenske izbrane vrste je z Ravenno premagal Latino.