Mlade Mariborčanke in Krimovke šokirale favoritinje!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlade Mariborčanke so v pokalu presenetile presenečenje 1. DOL ATK Grosuplje.

Mlade Mariborčanke so v pokalu presenetile presenečenje 1. DOL ATK Grosuplje. Foto: Nova KBM Branik

V sredo in četrtek bomo v slovenskem pokalu za dekleta dobili vse četrtfinaliste. Druga ekipa Nove KBM Branika je presenetljivo izločila ATK Grosuplje, ki je tako fantastično vstopila v sezono. Štajerke so bile na koncu s 3:2 boljše od Dolenjk. Za lepo presenečenje je poskrbel tudi Krim, ki je po petih nizih porazil v tej sezoni zelo skromni Formis, Koprčanke pa so se komaj rešile proti drugi ekipi Kamnika. Uspešna je bila tudi prva ekipa Nove KBM Branika kot tudi GEN-I Volley, prva ekipa Calcita bo na delu v četrtek, enako velja za Šempetranke.