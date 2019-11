Dosegel kar 54 točk, a ostaja v črni luknji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski legionarji (od 4. do 10. novembra)

V minulem tednu je Tonček Štern na Poljskem vknjižil nove tri poraze. Zdaj je pri številki pet. Zmage še ne pozna. Slovenski korektor, ki se je na Poljsko pred sezono preselil iz Italije, je na treh tekmah dosegel skupaj kar 54 točk, a na koncu osvojil le točko. To mu je v začetku tedna uspelo proti Radomu Dejana Vinčića in Alena Pajenka, za katerima je uspešen teden. Po dveh porazih sta v tem tednu prišla do dveh zmag.