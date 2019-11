V nedeljo se je končal nov zanimiv odbojkarski teden. Zadnji dan so imele ponovno glavno besedo "Italijanke". Ize Mlakar spet ni bilo v ekipi, medtem ko je Lana Ščuka proti Filottranu Eve Pogačar odigrala celotno srečanje in bila najboljša posameznica ekipe. Pogačarjeva na drugi strani spet ni dobila priložnosti za igro. V Grčiji se je izkazal Žiga Štern in pri zmagi svojega Foinikasa Syrosa dosegel 15 točk, toliko kot v sredo njegov brat Tonček na Poljskem. Prvo ime tedna je bila s 17 točkami slovenska reprezentantka Darja Eržen.

V ponedeljek bomo na Poljskem pospremili še slovenski derbi med Czarni Radomu Dejana Vinčića in Alena Pajenka in Bydgoszcz Tončka Šterna. Tako eni kot drugi še nimajo zmage. Alen Šket je zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil na EuroVolleyju 2019, že zapustil Poljsko in se zdravi doma. Bolj vesela novica prihaja iz Francije. Gregor Ropret je po operaciji slepiča spet začel normalno trenirati. Na zadnji tekmi Nantesa je prišel tudi na začetni udarec.

Azijca izgubila, Monika del atenske norišnice

Kaj se je še dogajalo? Mitja Gasparini je na svoji tretji tekmi japonskega prvenstva s svojo Nagojo še drugič izgubil. Izolan, ki je odigral le dva niza, je na koncu zbral zanj skromne tri točke. Svoj krstni nastop na Kitajskem je dočakala tudi Saša Planinšec, ki je ob porazu svojega Zhejianga proti Shandongu (0:3) dosegla 11 točk (2 bloka). V Grčiji je v vročem atenskem derbiji klonila Monika Potokar. Panathinaikos je šele po petem nizu (13:15) moral priznati premoč velikemu rivalu Olympiacosu. Potokarjeva je dosegla 14 točk.

Tudi ko gre za odbojko na atenskem derbiju ni šale. Vzdušje in pol:

Πόντος και σετ για τα Φίνα κορίτσια. Πάμε κοριτσαρες. Objavil/a Nickos Giannaras dne Sobota, 02. november 2019

Italijan srebrnega Slovenca pozabil na klopi

Trentino Klemna Čebulja je v petek v polfinalu italijanskega superpokala v Civitanovi Marche klonil pred Perugiio Svetovni klubski prvaki so dobili prvi niz, nato pa je četa Vitala Heynena, pri kateri sta izstopala Aleksandar Atanasijević (20) in Wilfredo Leon (19), stopila na plin in na koncu slavila s 3:1 v nizih. Slovenski reprezentant, ki je bil na prvih dveh tekmah sezone eden boljših pri Trentinu, je bil tokrat v vlogi rezervista in igral le za vzorec.

Klemen Čebulj se je moral sprijazniti z vlogo rezervista. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trener Trentina Angelo Lorenzetti je na položaju sprejemalca dal prednost Američanu Aaronu Russllu in Srbu Urošu Kovačeviću, ki sta skupaj na sprejemu naredila kar sedem napak, v napadu pa sta skupaj od 52 napadov dosegla "le" 24 točk. Perugia je na koncu tudi osvojila lovoriko, potem ko je v velikem finalu v pravi odbojkarski poslastici s 3:2 v nizih ugnala Modeno, ki jo od letošnje sezone naprej vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italijanski superpokal, polfinale Perugia : Trentino 3:1 1 točka - 1 blok; 0% napad (0/4) Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia : Mondovi 3:1 Ni igral. Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Gdansk : Czarni Radom 3:1 0 točk; igral le v prvem nizu. Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Gdansk : Czarni Radom 3:1 6 točk - 1 as; 42% napad (5/12) Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) / Alen Šket (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Gdansk : Czarni Radom 3:1 Ni več član ekipe. Zaradi poškodbe kolena so prekinili pogodbo. Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) Ni več član ekipe. Zaradi poškodbe kolena so prekinili pogodbo. Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Bydgoszcz : PROJEKT Warszawa 0:3 15 točk - 1 blok; 50% napad (14/28) Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) / Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja : JTEKT 0:3 3 točke; 30% napad (3/10) Danijel Koncilja (Cannes) Francoski pokal, 1/8 finala Nantes : Cannes 3:1 Ni podatka. Francija, 1. liga Cannes : Sete 1:3 14 točk - 2 asa, 4 bloki; 67% napad (8/12) Gregor Ropret (Nantes) Francoski pokal, 1/8 finala Nantes : Cannes 3:1 Ni podatka. Francija, 1. liga Chaumont : Nantes 3:0 0 točk; enkrat je prišel na servis. Nejc Pušnik (Posojilnica Dob) Avstrija, 1. liga Posojilnica Dob : Ried 3:0 5 točk - 1 as; 40% napad (4/10) Avstrija, 1. liga Celovec : Posojilnica Dob 2:3 5 točk; 50% napad (5/10) Jure Kasnik (Posojilnica Dob) Avstrija, 1. liga Posojilnica Dob : Ried 3:0 0 točk; enkrat je prišel na servis. Avstrija, 1. liga Celovec - Posojilnica Dob 2:3 1 točka - 1 as Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemški pokal, 1/8 finala Hypo Tirol Alpenvolleys : Rottenbrug 2:3 Ni igral. Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Düren 3:0 42% sprejem, 8% idealni (12 sprejetih žog, 1 napaka) Nemški pokal, 1/8 finala Lüneburg II : United Volleys 0:3 Ni še podatka. Žiga Štern (Foinikas Syrosxx) Grčija, 1. liga Foinikas Syros : Kifisia 3:0 15 točk - 1 as, 3 bloki; 55% napad (11/20)

Ženske: