Odbojkarji Verone so pretekli konec tedna pisali zgodovino, uvrstili so se v prvi finale pokala Del Monte Coppa Italia, v tem pa po hudem boju z 2:3 izgubili proti Cucine Lube Civitanova. S tem so se kapetan Rok Možič in soigralci podpisali pod največji pokalni uspeh kluba.

Slovenski reprezentant Rok Možič je s svojo Verono dosegel velik klubski uspeh. Italijanska zasedba je v sobotnem polfinalu pokala Del Monte Coppa Italia po preobratu s 3:2 premagala vodilno ekipo italijanskega prvenstva Perugio in se sploh prvič uvrstila v finale. V tem ji je nasproti stal Cucine Lube Civitanova, ki je v polfinalu po tie-breaku iz boja za lovoriko izločil Itas Trentino Jana Kozamernika.

Finale je ponudil novo poslastico, Možičevi so proti Lube Civitanova klonili po pravem trilerju. Uvodni set je na razliko (26:24) pripadel odbojkarjem Lube, ki so drugi set dobili prepričljivo s 25:15, nato pa se je začel preobrat Verone.

"Čestitke tekmecem, smo pa ponosni tudi nase, videli smo ekipo, ki se nikoli ne predaja, dvakrat smo se vrnili po 0:2. Še enkrat, ponosen sem na to ekipo." Foto: Guliverimage S 25:23 in 25:21 so izenačili ter izsilili odločilni peti set, ki so ga s 15:10 za zmago in lovoriko dobili člani Lubeja. Štajerec (v polfinalu 28 točk) je ob porazu dosegel 13 točk, Noumory Keita pa se je znova ustavil pri 30.

Kljub porazu gre za največji uspeh Verone in prvo odličje v tekmovanju, po katerem je kapetan Možič kljub nekaj grenkega priokusa izrazil ponos nad svojim moštvom

Odbojkarji Lube Civitanova se veselijo lovorike. Foto: Guliverimage "Ponosen sem na to ekipo, pa čeprav se na koncu ni razpletlo po naših željah. A znova smo se vrnili po zaostanku 0:2, šli v peti set, ki pa smo ga začeli slabo, tako da se je bilo težko vrniti, sploh v tako kratkem setu. Čestitke tekmecem, smo pa ponosni tudi nase, videli smo ekipo, ki se nikoli ne predaja, dvakrat smo se vrnili po 0:2. Še enkrat, ponosen sem na to ekipo," je po drugem mestu v pokalu v klubski mikrofon dejal 23-letni Slovenec.

Ta bo s soigralci misli usmeril v prvenstvo, v katerem so trenutno na petem mestu.