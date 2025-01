Jan Kozamernik se je vrnil na treninge.

V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji nastopa 22 slovenskih reprezentantov. V italijanskem prvenstvu je Rok Možič k zmagi Verone nad Modeno prispeval 16 točk, Mija Šiftar pa k zmagi Brescie 11. Medtem pa se je Jan Kozamernik po operaciji vratne hrbtenice vrnil na treninge, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Iz vrst Trentina, ki je odpravil Grottazzolino, so sporočili, da se je Kozamernik po operaciji vrnil na treninge.

Na Poljskem je Resovia prišla do zmage nad Katowicami, Gregor Ropret je dobro organiziral igro svojega moštva, Klemen Čebulj pa zaradi bolezni ni igral. Žiga Štern je v dresu Skraja doživel poraz z Bedzinom. Pri ženskah je bil tokrat na vrsti četrtfinale poljskega pokala, v katerem se je PSE Grot Lodž Saše Planinšec (9 točk) srečal z mestnim tekmecem LKS Lodžem, za katerega igra nekdanja reprezentantka Lana Ščuka (20 točk, naziv MVP) in klonil po petih nizih.

V Grčiji je Alen Pajenk še naprej eden najboljših igralcev Olympiakosa, ki je v 12. krogu prvenstva odpravil O.F.I., Slovenec pa je svojo ekipo že med tednom popeljal tudi v izločilne boje lige prvakov. V turškem prvenstvu Tončka Šterna danes z Ziraatom čaka dvoboj s Fenerjem.

V Franciji Pariz Nika Mujanovića in Roka Bračka igra vse bolje, minuli konec tedna je nanizal še eno zmago, tokrat proti Montpellierju. Še posebej se je izkazal Mujanović z 21 točkami, medtem ko je Bračko odigral le uvodni niz. Žana Zdovc Sporer bo naslednjo prvenstveno tekmo igrala 25. januarja.

V Rusiji se je Zarečje vrnilo v zmagovalni ritem in doma slavilo nad Dinamom iz Moskve, zelo dobro pa je igrala podajalka Eva Pavlović Mori. V Romuniji je Anja Mazej v dresu Voluntarija odlično sprejemala na obračunu s Constanto, so zapisali pri OZS, Mirto Velikonja Grbac pa je trener potreboval le v prvem nizu obračuna Dinama s Clujem.

Lorena Lorber Fijok se je z dobro igro in 16 točkami izkazala tudi v 16. krogu nemškega prvenstva in bila med najbolj zaslužnimi za zmago Dresdnerja proti Potsdamu. Selena Leban se je po poškodbi mišice vrnila v zasedbo švicarskega Lugana in na tekmi z Glaronio nanizala 12 točk. Uroš Planinšič je uspešno organiziral igro Lycurgusa in mu v nizozemskem prvenstvu pomagal do zmage nad Limaxom.

V Aziji je Tine Urnaut z Wolfdogs Nagoya enkrat zmagal enkrat pa izgubil v boju z VC Tridents. Na prvi tekmi je dosegel osem, na drugi pa deset točk. Nika Markovič je v vrstah Ageo Medics prav tako vknjižila polovični izkupiček, pri čemer je na prvi tekmi zabeležila devet, na drugi pa kar 19 točk.

