Slovenska podajalka, ki se je na tuje prvič podala z osemnajstimi leti, ko se je za sodelovanje dogovorila z italijanskim velikanom Foppapedrettijem iz Bergama, nato pa igrala še v Franciji, na Poljskem in v Turčiji ter nazadnje v Kazahstanu, je pred sezono 2024/25 sprejela nov izziv. Okrepila je namreč zasedbo ruskega prvoligaša Zarečje Odincovo in si tako izpolnila željo, da se preizkusi tudi v močnem ruskem prvenstvu.

Zarečje je sezono 2023/24 v superligi zaključilo na 11. mestu, v tej sezoni pa na domači prvenstveni lestvici za zdaj zaseda četrto mesto in zaostaja le za Dinamom iz Kazana, Kaliningradom in Leningradko. V klubu so s predstavami slovenske odbojkarice zadovoljni, zato so ji že pred časom ponudili novo pogodbo.

"Novo pogodbo sem pravzaprav podpisala že pred dvema mesecema, saj so mi v klubu že takoj po začetku sezone ponudili podaljšanje sodelovanja. Glede tega nisem bila v dilemi, odločitev je bila lahka, saj se tu zelo dobro počutim. Imamo fantastičen trenerski štab na čelu s trenerjem Konstantinom Ušakovom in po vseh preteklih letih, ko Zarečje ni dosegalo vidnih rezultatov, saj v ekipi ni bilo tujk, smo zdaj klub vendarle pripeljali tja, kamor sodi. Veselim se že zaključka sezone, za katerega sem prepričana, da bo uspešen in potem tudi nadaljevanja zgodbe tu v Zarečju. Vse, kar lahko rečem, je, da sem presrečna," je dejala Pavlović Mori.

Dres Zarečja bo tako nosila še v sezonah 2025/26 in 2026/27, poleti pa bo nastopila tudi za slovensko reprezentanco.