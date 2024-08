Slovenska odbojkarska reprezentantka se seli v Rusijo

28-letna slovenska odbojkarica iz Kanala se je na tuje prvič podala pred desetimi leti, ko je odšla k italijanskemu velikanu Foppapedrettiju iz Bergama, se nato pred sezono 2017/18 preselila v francoski Beziers Volley, leto kasneje pa še v Volero Le Cannet. Iz Francije se je pred sezono 2019/2020 podala na poljsko in okrepila LKS Commercecon Lodž, zatem pa se je dokazovala še v turškem Ilbanku in francoskem Nancyju. V sezoni 2021/22 je zaigrala za kamniški Calcit Volley, v sezoni 2022/23 pa se je spet podala na tuje, in sicer k turškemu PTT Sporu. V lanski sezoni je Eva Pavlović Mori igrala za kazahstanski VC Kuanysh, zdaj pa je pred njo nov izziv, močno rusko prvenstvo.

V teh dneh se v Ljubljani pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Foto: Aleš Oblak/OZS

Manjkala je le še Rusija

"Vedno sem se želela preizkusiti še v ruskem prvenstvu. V preteklosti sem namreč že igrala v drugih najmočnejših prvenstvih v Italiji, na Poljskem in v Turčiji. Manjkala je le še Rusija, kamor sem si res želela. Ponudba je prišla zelo hitro, že novembra lani, tako da niti nisem čakala na kakšne druge opcije in sem se precej hitro odločila za Zarečje. Veselim se že te izkušnje. Gre za zelo dobro ligo, imamo pa tudi zelo dobrega trenerja Konstantina Ušakova, ki je lani vodil moskovski Dinamo. Mislim, da se lahko še veliko naučim, želim pa si dobre sezone brez poškodb, kar je najpomembnejše in da se lahko tudi v reprezentanco vrnem v dobrem stanju. Želim si, da bi tudi kot ekipa igrati čim bolje. Osnovni cilj je uvrstitev v končnico in potem iztržiti še kaj več," je dejala slovenska podajalka, ki se s soigralkami te dni v Ljubljani pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki jih bodo Slovenke igrale 27. in 29. avgusta proti Izraelkam in Estonkam.

Zarečje Odintsovo je lansko sezono v ruski superligi sicer zaključilo na 11. mestu.