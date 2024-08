Slovenske odbojkarice tudi v drugo boljše od Romunk

Za slovenske odbojkarice je bila to v sklopu priprav zadnja od šestih pripravljalnih tekem. Najprej so dvakrat s po 3:0 v nizih ugnale Madžarsko, nato pa enkrat premagale (3:1) in enkrat remizirale (2:2) proti Belgiji.

V petek so bile varovanke selektorja Alessandra Oreficeja od Romunk boljše s 3:0 v nizih, dobile pa so tudi dogovorjeni četrti niz. Danes so bile boljše s 3:1.

Prvega so dobile na razliko s 26:24, v drugem pa so bile tekmice boljše s 25:19. V tesnem tretjem nizu so ob koncu Slovenke napravile razliko in slavile s 25:21, v četrtem pa so bile zelo prepričljive in ga dobile s 25:15.

Slovenke zdaj čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bodo leta 2026 gostile štiri države, in sicer Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija.

Slovenke bodo v skupini C igrale proti Izraelu in Estoniji. Svoje kvalifikacijske nastope bodo začele 27. avgusta proti Izraelu, dva dni kasneje pa še proti Estoniji. Obe tekmi bosta prav tako v Črnučah. V tej skupini so Izraelke danes v Tallinnu ugnale Estonke s 3:1 v nizih.

Na EP neposredno potujejo zmagovalke vseh sedmih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih zasedb.