Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin končali z EP

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta po skupinskem delu končali nastope na evropskem prvenstvu na Nizozemskem. Potem ko sta v torek izgubili proti češkima tekmicama, sta danes klonili še proti dvema nemškima ekipama in tekmovanje končali v skupini.

Na prvi tekmi v torek sta morali priznati premoč Čehinjama Miroslavi Dunarovi in Danieli Mokri, ki sta slavili z 21:19 in 21:13. Danes sta se v odločilnih tekmah skupinskega dela tekmovanja pomerili z Nemkami; najprej z Lauro Ludwig in Louise Lippmann, ki sta slavili z 21:9 in 21:12, potem pa še s Svenjo Müller in Cinjo Tillmann, ti sta bili boljši prav tako z 2:0 (9, 12).

Za edini slovenski odbojkarici na EP, ki bo do 18. avgusta potekalo v Haagu, Apeldoornu in Arnhemu, je tekmovanje tako končano. Na koncu sta Slovenki zasedli 25. mesto. Kotnik in Lovšin sta na EP prvič nastopili 2022 v Münchnu in zasedli 17. mesto, enako končno uvrstitev pa sta zabeležili tudi na lanskem prvenstvu na Dunaju.

"Mislim, da na nobeni tekmi nisva pokazali tistega, česar sva sposobni in kar znava, tako da je razočaranje veliko," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Tajda Lovšin, Tjaša Kotnik pa je dodala: "Na tem evropskem prvenstvu nisva mogli najti svoje igre, kar je velika škoda in razočaranje takoj po turnirju je veliko. Žal nisva imeli sreče z zelo težko skupino, v njej sva igrali z dvema ekipama, ki sta se ravno vrnili z olimpijskih iger in to odlično pripravljeni."