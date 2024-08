Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so v ponedeljek začeli priprave na novo sezono. Na uvodnem sestanku državnih prvakov se je zbralo osem igralcev, od tega štirje novinci v oranžnem gnezdu, Janž Kržič, Nejc Kožar, Žiga Kumer in Jaka Prevorčnik, so danes sporočili iz kluba.

Na uvodnem srečanju so bili poleg novincev še Alen Šket, Matic Videčnik, Klemen Šen in Jan Pokeršnik. Na začetku priprav sta manjkala slovenska reprezentanta Jani Kovačič in Sašo Štalekar, ki sta zastopala Slovenijo na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je odbojkarska vrsta končala na petem mestu.

Ljubljanskemu moštvu se bodo kasneje pridružili tudi trije mladinski reprezentanti, Jošt Kržič, Luka Marovt in Nejc Najdič, ki bodo konec avgusta nastopili na evropskem prvenstvu do 20 let v Grčiji. Ekipi se bo ta mesec pridružil tudi mladi iranski korektor Amir Golzadeh.

"Začenjamo priprave na novo sezono, trenutno je na voljo osem igralcev, manjkajo slovenski olimpijski in mladinski reprezentanti ter mladinski reprezentant iz Irana. Vsi se bodo postopoma pridružili ekipi do začetka septembra. Najpomembneje je, da so fantje zdravi in motivirani. Treninge bomo stopnjevali postopoma, najprej s poudarkom na fizični pripravi in tehniki, kasneje pa na uigravanju in taktiki," je v sporočilu za javnost povedal trener Matjaž Hafner.

Jani Kovačič se bo, po napornem reprezentančnem poletju, pripravam pridružil nekoliko kasneje. Foto: www.alesfevzer.com

Ponovno na štirih frontah

Odbojkarji ACH bodo v prihajajoči sezoni tekmovali v štirih tekmovanjih, poleg obeh domačih tudi v srednjeevropskem prvenstvu ter elitni ligi prvakov, pa je povedal predsednik kluba Rasto Oderlap.

"Za nas je najpomembnejša liga prvakov. V domačih in srednjeevropskem tekmovanju verjamem, da se bomo na koncu veselili naslova, medtem ko želimo v ligi prvakov pokazati, da imamo konkurenčno ekipo in se prebiti iz skupinskega dela tekmovanja," je dejal Oderlap.

Ljubljančani bodo do začetka tekmovalne sezone, ki se bo začela 5. oktobra z derbijem proti Calcit Volleyju, odigrali vrsto pripravljalnih tekem in se udeležila pripravljalnih turnirjev v tujini.