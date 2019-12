Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v novih prostorih, svoj sedež so iz Tivolija preselili v Črnuče, strnila misli po uspešni sezoni – vrhunec sta bila zagotovo vrhunska organizacija EuroVolleyja 2019 in srebrno odličje slovenskih odbojkarjev – in se že ozrla v prihodnost. Načrtov in trdega dela ne bo zmanjkalo, rokave pa so zavihali tam, kjer so v preteklosti malce zaspali, pri domačih prvenstvih, ki jih bodo skupaj z novim televizijskim partnerjem vse pogosteje predvajali tudi na malih zaslonih.

"Vzdušje okrog nekega športa se ne ustvarja prek noči in se ne ustvarja z enim samim vrhunskim rezultatom. Ljudje so po uspehu leta 2015 odbojko do neke mere spoznali, zdaj pa smo z nekim kontinuiranim delom in rezultati postopoma vzpostavljali ta čustva, najbrž pa so z uspehom na domačem prvenstvu povsem splavala na površje. Prepričan sem, da gre za trajno zgodbo, kot nekaj, kar je prepoznano, sestavljeno in dobro vodeno, tako da verjamem, da bo zanimanje za odbojko ostalo. Odbojka je prebila neviden zid. Dolgo časa smo zaostajali za drugimi ekipnimi športi in tudi nekaterimi posamičnimi, zdaj je drugače in ne vidim bojazni, da tako ne bi ostalo," je s trenutnim stanjem zadovoljen predsednik OZS Metod Ropret, ki dodaja, da EuroVolley 2019 ni bilo zadnje tekmovanje na slovenskih tleh. Seveda, če bodo pogoji sprejemljivi. Kot sam pravi, bodo odbojkarska tekmovanja za organizatorje predstavljala vsako leto večji strošek.

Odbojkarji so septembra po letu 2015 spet združili Slovenijo. Na koncu so osvojili srebrno odličje, OZS pa še danes prejema pohvale za vrhunsko organizacijo EuroVolleyja 2019. Foto: CEV

Pripravljeni iti v projekt EuroVolley 2023, a najprej se morajo usesti

Metod Ropret je priznal, da v preteklem letu niso bili le uspehi. Foto: Uroš Iskra Povedal je še, da pri OZS razmišljajo, da bi bili del organizacije ženskega evropskega prvenstva leta 2023, a še prej se bodo morali usesti in se dogovoriti, ali se sploh splača iti v ta projekt. Ne skriva, da pri dekletih v primerjavi s fanti, kjer v zadnjih 15 letih ni bilo ene subjektivne odpovedi, ni vse tako, kot mora biti.

"Moram reči, da je naš edini neuspeh v pretekli reprezentančni sezoni ta, da se dekleta niso uvrstila v zlato ligo. Njihov nastop na evropskem prvenstvu in uvrstitev v osmino finala lahko ocenimo kot uspešna, toda želeli smo si tudi uvrstitev v višji rang lige narodov, a v srebrni ligi nismo igrali z najboljšo postavo. Prav to je tisto, kar se moramo vprašati za prihodnost. Žoga je bolj na naši kot na strani stroke. Mi moramo v pogovoru z dekleti ugotoviti, ali smo vsi skupaj pripravljeni, da stoodstotno sledimo svojim ciljem. To moramo najprej rešiti, potem pa se lotiti zadeve v zvezi s selektorjem," poudarja Ropret in dodaja, da ni nujno, da bo Italijan Alessandro Chiappini ostal slovenski selektor. Poudaril je tudi, da selektor v tej zgodbi ni največja težava.

Športklub in Datavolley

Za konec so vodilni možje OZS s ponosom predstavili tudi novo sodelovanje s športnim televizijskim ponudnikom Športklub, s katerim so sklenili posel do leta 2023. Direktor Športkluba Marko Simeunović je poudaril, da se bodo tekme 1. DOL vse pogosteje pojavljale na njihovi shemi, prenašali pa bodo tudi tekme reprezentance, prvič 2. januarja, ko se bodo Slovenci v pripravah na olimpijske kvalifikacije (Berlin) v Mariboru udarili z Nizozemsko.

Ropret in Simeunović sta si segla v roke. Tako eden kot drugi sta bila s poslom, ki velja do 2023, videti zelo zadovoljna. Foto: Uroš Iskra

Ropret priznava, da zveza z njim na čelu ni storila dovolj za promocijo domačih tekmovanj. Obljublja pa, da bo v prihodnosti bolje in da bodo bolj zadovoljni tudi klubi. Prva napoved tega je s pogostejši prenosi, poleg tega pa naj bi podjetje Datavolley poskrbela, da bo mogoče bolj ažurno dobiti najrazličnejše statistične in formacije. Prepričan je, da bodo novosti veseli tudi klubi, ki bodo tako lažje upravičili že obstoječa sponzorska sredstva in jih na ta način morda pridobili še več.

