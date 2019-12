Matija Pleško: Velika napaka bi bila, če bi zdaj mislili, da so premaknili svet

Matija Pleško je do zdaj ACH Volley kot trener vodil na 29 tekmah in zbral 24 zmag. Od petih porazov je tri zabeležil v ligi prvakov.

Matija Pleško je do zdaj ACH Volley kot trener vodil na 29 tekmah in zbral 24 zmag. Od petih porazov je tri zabeležil v ligi prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

ACH Volley je v sredo v ligi prvakov pripravil veliko senzacijo. V Tivoliju je v prelepi kulisi, zbralo se je več kot dva tisoč ljubiteljev odbojke, na kolena spravil ruskega prvaka , Kuzbass Kemerovo, in po letu 2017 spet zmagal tekmo v najmočnejšem klubskem odbojkarskem tekmovanju. Veselje po velikem skalpu je bilo neizmerno, a trener ACH Volleyja Matija Pleško pravi, da je tekma že v arhivu in le še lep spomin, ki je spodbuda in tudi obveza pred izzivi, ki jih še čakajo.

Matija Pleško je ACH Volley prevzel februarja lani, ko si je čez noč sezul športno obutev in zasedel mesto trenerja oranžnih zmajev. Nekdanji reprezentant je ugodil prošnji vodstva kluba in že v prvi sezoni osvojil ligo MEVZA in državno prvenstvo, v novo sezono pa vstopil še z višjimi cilji. Pleško je, še preden je bil znan žreb lige prvakov, napovedal, da se s porazi z 2:3 v tej sezoni ne bodo zadovoljili, in obljubo, kljub drugačnim napovedim javnosti, držal. V sredo je v Tivoliju s svojimi izbranci šokiral Evropo, v slovenski prestolnici je pokleknil ruski prvak Kuzbass iz Kemerovega.

Dva dni po velikem ruskem skalpu. Dve prespani noči. Kaj še reči na to temo?

Nič kaj dosti, ta tekma je že v arhivu. Je lep spomin, hkrati pa seveda spodbuda za naprej in obveza, da se kažemo v tej luči tudi v nadaljevanju sezone. Na vsaki tekmi in vsakem treningu. Takoj po tekmi je bila v moji glavi že sobotna tekma z Mariborom in delno tekma tretjega kroga lige prvakov z Urengojem v gosteh.

Oranžni zmaji so v nepozabnem večeru šokirali Ruse. Foto: Grega Valančič / Sportida

Tudi po tekmi se je videlo, da se velike zmage niste razveselili tako, kot bi morda vsi pričakovali. Igralci so skakali od sreče, sami ste mirno odšli podat desnico gostujočemu trenerju in niste delali nobenega kravala.

Morda je bilo res tako videti, a bil sem tudi sam neizmerno vesel, predvsem za fante. Ob tem pa imam sam pri sebi neko zavedanje, upam, da ga bodo tudi igralci čim prej dobili, da so sposobni igrati na tako visoki ravni. Ampak le dobro igrati tekmo ne gre, ena ti uspe, več pa ne. S tem zavedanjem in pristopom moraš tudi trenirati. Na tekmi potem le pokažeš ljudem, kaj si na treningu naredil.

Vprašanje, kaj je bil tisti glavni razlog, da so v Tivoliju padli veliki Rusi, najbrž nima smisla, saj je zmaga zasluženo romala v vaš žep, pa vseeno. Imate občutek, da so vas podcenjevali, da so pogrešali Viktorja Poletajeva, ali ste bili vi tako dobri?

Lep odgovor po tekmi mi je dal bloker Kuzbassa Dmitro Pašicki, ki mi je iskreno priznal, da so sami slabše igrali, kot so spodobni, a dodal, da smo jih mi prisilili v to. Kaj pa so oni dejansko razmišljali, ni naša stvar. Dve ekipi začneta tekmo, ena igra slabo, druga dobro, nekaj smo morali narediti, da smo zmagali. Kako zdaj zadevo ljudje obračajo, mi je vseeno, pomembno je, da so imeli moji igralci na sebi prave obraze, da so se borili drug za drugega. Verjeli so, da jim lahko uspe, in to so pokazali tudi na igrišču. Fantje so odigrali odlično, a lahko bi bilo še boljše, lahko pa bi šla tekma tudi v drugo smer.

Po tekmi je bilo v vaših besedah čutiti malce obžalovanja, da niste tekme v svojo korist obrnili že po treh ali vsaj štirih nizih. Kaj o tem mislite zdaj?

V športu je vedno tako, da si želiš največ. Vsekakor smo imeli možnosti za to, a nam ni uspelo. Tisti dve uri imaš čas, da nekaj narediš, po tekmi ne moreš nič več spremeniti. Po tekmi pametovati nima smisla. Kaj bi bilo, če bi bilo, lahko razpredajo drugi, sami smo konec koncev zadovoljni z rezultatom, z mislimi smo že drugje, ta tekma pa je, kot sem že rekel, že v arhivu.

Prvo ime tekme je bil srbski korektor Božidar Vućićević. Če malce karikiram, kaj ste mu dali za zajtrk, da se je zvečer strgal z verige in Rusom nasul norih 36 točk?

Božidar Vućićević je Kuzbassu nasul kar 36 točk. Foto: Grega Valančič / Sportida V ekipi imamo dva vrhunska korektorja z velikim potencialom. Oba znata res dobro zaigrati, je pa res, da sta še zelo mlada, zato se morata dokazovati na vsakem treningu. Božo ni sposoben le nabirati točk, pač pa odlično igrati tudi obrambo, enako ima dober blok in servis. Za njim je res nora noč. Ne bi bilo prav, če ga ne bi pohvalil in mu dejal, bravo Božo, a tako kot za ekipo je tudi zanj to obveza in spodbuda za naprej. Zdaj ko je pokazal, kaj zmore, bo moral to kazati vsak dan. Konstantnost je tisto, kar imajo vrhunski igralci. A tukaj ni le on, tukaj je tudi Peter Đirlič, ki je ravno tako sposoben velikih stvari. Velikokrat se ga pozabi, a tudi v njem vidim, da ima potencial, da naredi lepo kariero. Krivičen bi bil, če bi jih naštel le nekaj, prav vsi, ki so stopili na parket proti Rusom, tudi tisti, ki niso, so pomagali ekipi do tega skalpa.

Po žrebu je vsem, ki se vsaj malce spoznajo na odbojko, zastal dih. Težje skupine skorajda ne bi mogli dobiti, a vam je v sredo uspelo šokirati Evropo. Pred sezono ste govorili o zmagah v ligi prvakov, se je po žrebu v ekipi spremenilo mnenje?

Velika napaka je, če športnik ne verjame v svoje sposobnosti in sposobnost, da lahko zmaguje. Če je drugače, nima smisla, da se ukvarja s tem. Kar pa zadeva žreb in težke skupine, pa nima smisla razglabljati, na to nismo imeli vpliva. Res je, da je skupina izredno težka, a poskušamo iz tega izvleči tudi nekaj pozitivnega. Nenazadnje so vsi igralci prišli v ACH Volley, da igrajo močne tekme, in to jim ta skupina več kot omogoča. Ne slepim se, da bomo zdaj vse zmagali, zagotovo bodo prišli tudi manj lepi trenutki. Tudi v Berlinu so, a treba je vztrajati in verjeti v to, kar delamo.

"Smešno vprašanje. Sam sem zadnji, ki lahko neha verjeti v ta podvig, a tega ne smem, tako da tole vprašanje je malce mimo." Foto: Grega Valančič / Sportida

Po drugem krogu je ta skupina izredno izenačena. Vodilni Kuzbass ima štiri točke, ACH dve. Verjamete, da se lahko z ekipo vmešate tudi v boj za izločilne boje, kar bi že malce mejilo na znanstveno fantastiko?

Smešno vprašanje. Sam sem zadnji, ki lahko neha verjeti v ta podvig, a tega ne smem, tako da tole vprašanje je malce mimo. Meni je trenutno pomembno le, kako se trenira in naslednja tekma, vse drugo so le besede, ki nam v tem trenutku ne bi kaj dosti pripomogle k napredku. Seveda se mora kaj napisati tudi v medijih, prav je, da se nas omenja, a naša naloga je, da govorimo na igrišču.

Poškodbam ni videti konca, novi obraz na bolniški Pokeršnik Potem ko ACH Volley že nekaj časa ne more računati na sprejemalca Mateja Köka, se je v zadnjih točkah tekme proti Kuzbassu poškodoval še Jan Pokeršnik. "Po tekmi je do mene prišel Poki in kar malce s strahom povedal, da ga močno boli desno zapestje. To se je zgodilo v enem izmed blokov. Ni še jasno, kako hudo je, a upam, da ni nič hujšega, zagotovo pa danes ne bo treniral, saj je še vedno vse razboleno. Težave imajo vsi, tako kot mi, poskušamo jih reševati, kakor je le mogoče. Seveda imamo tukaj še Andreja Flajsa in Jureta Okrogliča. Bosta morala onadva prevzeti odgovornost, če Poki ne bo nared, ni druge," je zdravstveni karton opisal Pleško. Pred dnevi je bil bolan tudi Kyle Dagostino, Andrija Vilimanovića je uščipnilo v hrbtu, a oba sta zdaj povem nared. Jan Pokeršnik si je na tekmi proti Rusom poškodoval desno zapestje. Pleško upa, da ni nič hujšega. Foto: Grega Valančič / Sportida

Se lahko sredina zmaga vsaj malce primerja s tisto v polnih Stožicah v četrtfinalu EuroVolleyja 2019 proti Rusiji?

Sam bi rekel, da so to jabolka in hruške. Reprezentanti so res spisali pravljico. V mojih očeh skoraj neponovljivo, pa ne zato, da fantje niso sposobni več kogarkoli premagati, pač pa že dejstvo, da je bilo evropsko prvenstvo prvič na naših tleh, da so fantje s svojimi predstavami v dvorano spravili tudi tiste, ki do zdaj niso vedeli za odbojko, skratka, zadeva je bila z več vidikov unikatna ... Tako da zmag ne bi primerjal, je bilo pa lepo biti v Tivoliju. Uživati v kulisi, gledalci so nas podpirali, verjamem, da jih bo na naslednji tekmi še več, na nas pa je, da jih nagradimo z dobrimi predstavami in borbo ter nenazadnje z zmagami.

Če se vrneva še malce nazaj, na tekmo z Berlinom, ki ste jo izgubili z 0:3. Takrat ste le dva dni po močni in pomembni tekmi proti Calcitu igrali tekmo lige prvakov. Bi bilo že tam mogoče doseči več, če bi recimo imeli en dan več za pripravo?

Spet, kaj bi bilo, če bi bilo. Želeli bi si vsaj en dan več, a tudi tukaj na vse skupaj nismo mogli vplivati. Če imam moč, da kaj spremenim, se bom potrudil, da se, kar se pa ne da, se pa s tem nima smisla ukvarjati in izgubljati energije. To miselnost skušam prenesti tudi na igralce, prepričan sem, da je bolje tako.

Matija Pleško le redko pogleduje nazaj, saj za nazaj ni mogoče ničesar več rešiti. Foto: Grega Valančič / Sportida



Ampak pred tekmo z Berlinom ste, če se ne motim, iskali krivca za tak spored. Ta se ni napisal sam od sebe ...

Nisem iskal krivca, sem pa povedal, da nam vse skupaj niti malo ne ustreza, kot ne bi nobeni drugi ekipi. V dveh dneh imaš na sporedu dve močni in pomembni tekmi in za nameček še potovanje v Berlin. Na nas pa ni, da bi na kogarkoli kazali s prstom. Verjamem, da zadeva ni bila narejena s figo v žepu. Tako se je razpletlo, ni bilo idealno, a tudi to je že za nami. Spremeniti se ne da več.

ACH Volley v skupinskem delu lige prvakov ni zmagala vse od marca 2017, ko je v Tivoliju padla sicer nemotivirana Modena (že pred tem si je zagotovila prvo mesto v skupini). To je še en podatek več, kako velika stvar vam je uspela.

Uspelo je fantom, bi bila pa velika napaka, če bi fantje po tej zmagi mislili, da so premaknili svet. Kot sem rekel, lep uspeh, nagrada, a tudi obveznost za naprej, da se v tej luči pokažemo tudi na naslednjih tekmah. To je edino pravo vodilo, ki šteje, vsaj pri meni. Moja naloga bo to fantom tudi povedat in jim, če bo treba, spodrezati krila, saj nismo naredili še nič, zaradi česar bi lahko hodili kot pavi. Naslednja tarča je Maribor, priprave so v polnem teku.

ACH Volley je že usmerjen k naslednji tarči - OK Mariboru. Foto: Grega Valančič / Sportida

Najbrž res ne bilo najbolje, če bi premagati ruske prvake, nato pa v soboto kloniti proti Mariboru ...

Izgubljati nikoli ni dobro. Tako kot se mi dokazujemo proti od nas vsaj na papirju močnejšim ekipam, enako velja za naše nasprotnike, ki so načeloma šibkejši. V športu velja, danes si, jutri te ni več. Če ne boš delal ti, bo nekdo drug ter te prehitel in zavzel tvoje mesto. Tako je tudi prav, treba je biti priden in skromen, ko je treba, pa tudi pogumen in predrzen, da izzoveš boljšega.

Kaj reči pred sobotno tekmo lige MEVZA proti Mariboru. Čaka vas vse prej kot lahka ekipa ...

Vedno so zelo neugodni. Škoro (Sebastjan Škorc, op. p.) odlično dela s temi fanti, za kar mu lahko le čestitam. Ima podporo v klubu, vse skupaj pa se kaže tudi v rezultatih. Gre za mlado ekipo, ki ji poveljuje Rok Možič, na katerem je vse več bremena. Kljub svojim letom ga odlično prenaša. Vsi se skušajo dokazati in pokazati, zato jih jemljemo maksimalno resno, vse skupaj pa bomo morali udejanjit tudi na igrišču.

Rok Možič je bil na radarju oranžnih zmajev, a se je mladenič s svojo družino odločil drugače. Foto: Facebook OK Maribor

Ko smo že pri čudežnemu dečku Roku Možiču. Ste že kaj razmišljali, da ga pripeljete v Ljubljano?

Tako Rasto Oderlap kot Aleš Jerala sta se trudila, da bi prišel k nam, ponudbo je imel na mizi, a se je fant z družino odločil drugače. Želim mu vso srečo v nadaljevanju kariere, karkoli drugega pa niti ne vem niti ni moja stvar.



Glede na njegovo mladost najbrž ne bilo napačno, če bi kakšno sezono igral tudi v najmočnejšem slovenskem klubu, ki igra ligo prvakov?

To je bolj vprašanje za Roka in njegovo družino. Naše vodstvo je glede tega zelo aktivno, usmerjeno je v to, da se v ACH Volley pripelje najboljše slovenske fante. Deset, 15 let nazaj je bilo mišljenje drugačno, ko je direktor kluba kakšnemu igralcu le omenil igranje za ACH, so se mu zasvetile oči, zdaj ni več tako. A verjamem, da se bo s pozitivnimi rezultati to mišljenje hitro vrnilo v slovensko okolje. Upam, da nam to z dobrim delom uspe karseda hitro, vemo, da je vse na nas samih.

