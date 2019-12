Kamničani branijo prednost v Lizboni

"Zavedamo se, da bo v Lizboni popolnoma drugačna tekma. V prvih dveh nizih so se Portugalci ‘lovili’ v naši nizki dvorani, igrali so nerazumljivo slabo, medtem ko smo mi imeli neverjetne odstotke v napadu. Mislim, da sta bila bolj realen pokazatelj razmerja moči tretji in četrti niz, ko je Sporting prišel do svoje igre. No, v četrtem nizu pa smo igrali zelo pametno in to je tisto, kar bomo skušali nadaljevati tudi na povratni tekmi," je pred povratnim srečanjem dejal Marko Brumen, trener Calcit Volleyja in dodal: "Ne bom rekel, da so nas na prvi tekmi podcenjevali, res pa je, da o nas niso vedeli prav veliko. Čeprav smo na prvi tekmi zmagali, za zdaj nismo naredili še praktično ničesar. Za napredovanje potrebujemo dva niza, mislim pa, da so možnosti za to petdesetodstotne."

Pokal Challenge, moški, 1/16 finala:

