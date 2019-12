Nazorni posnetki: poglejte, kaj je neznanemu dekletu storil francoski zvezdnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski mediji so po incidentu, ki se je zgodil v noči na ponedeljek, v lokalu v Belo Horizonteju hitro prišli do posnetkov, ki dokazujejo, da je francoski odbojkarski superzvezdnik Earvin Ngapeth pri zabavanju s prijatelji, med njim je bil tudi zvezda Lubeja Osmany Juantorena, neznano dekle močno udaril po zadnjici. Ta ga je skupaj s fantom prijavila policiji, ki je Francoza aretirala in ga za eno noč priprla. V Braziliji osebi obtoženi spolnega nadlegovanja grozi do pet let zapora, Ngapeth jo je tako še dobro odnesel.

Francoz je dejanje na policiji priznal, kako tudi ne, saj so vse posnele kamere, a ob tem dejal, da je dekle zamenjal za osebo, s katero se je zabaval tisti večer. Glede na to, da se je po udarcu po zadnjici skril za svoje prijatelje, je dokaz, da je popil malce preveč in začel početi neumnosti. Ta ga bo drago stala, saj mu je sodnica naložila varščino v višini 12 tisoč ameriških dolarjev, ob tem pa Ngapethu prepovedala približevanje žrtvi.

Po plačilu je Francoz, ki so ga kamere posnele tudi vklenjenega v lisice in v oranžni, zaporniški opravi, lahko zapustil Brazilijo in se malce z zamikom lahko odpravil v Belgijo, kjer je v sredo z Zenitom igral tekmo lige prvakov.

Francoski mediji poročajo, da Ngapetha zaradi novega incidenta zunaj odbojkarskih igrišč ne bodo kaznovali in bo na prihajajočih kvalifikacijah za olimpijske igre v Berlinu del ekipe galskih petelinov. Na kocki je veliko, vstopnica za Tokio 2020, Francija pa brez muhastega zvezdnika ni enako močna kot z njim.

Kdo se bo med 5. in 10. januarjem v Berlinu pomeril za edino še preostalo olimpijsko vozovnico:



Skupina A: Slovenija, Nemčija, Belgija, Češka

Skupina B: Srbija, Francija, Bolgarija, Nizozemska



Prvi dve ekipi iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. V Tokio bo leta 2020 odpotoval le zmagovalec. Slovenci se bodo zbrali 27. januarja v Ljubljani. Pred odhodom v Berlin pa bodo odigrali tri prijateljske tekme z Nizozemsko.