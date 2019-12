Slovenski obračun v Tivoliju: ACH Volley gladko porazil Maribor

ACH Volley, ki je sredi tedna prišel do odmevne zmage v ligi prvakov, je v 11. krogu lige MEVZA v Tivoliju gostil mladi, a zelo neugodni Maribor in ga porazil s 3:0 v nizih. Oranžni zmaji tako ostajajo udobno na vrhu srednjeevropske lige.

Skromno število gledalcev v Tivoliju ni videlo presenečenja. Prvaki so umirili mlade, nadobudne in nadarjene varovance Sebastjana Škorca, do nove zmage so prišli brez posebnega naprezanja. Nekaj serij dobrih servisov je bilo dovolj, da so si priigrali prednost, niti v enem trenutku ni bilo dvomov, kdo bo zmagovalec.

ACH Volley : Maribor 3:0 (19, 19, 21) Dvorana Tivoli, gledalcev 65, sodnika: Markelj, Tomec. ACH Volley: Flajs 7, Vučićević, Kumer, Purić, Pavlović 12, Satler, Dagostino, Đirlić 21, Okroglič 9, Vilimanović 1, Pokeršnik, Videčnik 8. Maribor: Herman 5, Hafner, Mulec 1, Detela 2, Koblar 2, Možič 13, Košenina, Donik, Bračko 2, Uremovič 4, Kovačič, Boroja, Planinšič, Bogožalec 13.

Liga MEVZA, moški, 11. krog:

Lestvica: 1. ACH Volley 10 tekem - 24 točk

2. Calcit Volley 9 - 19

3. Zadruga Aich/Dob 8 - 13

4. HAOK Mladost Zagreb 8 - 12

5. OK Mladost Kaštela 8 - 12

6. OK Maribor 8 - 9

7. Waldviertel 8 - 6

8. OK Mladost Brčko 7 - 4

