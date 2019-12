Vrhunska predstava Šterna z veliko pelina, prvi podatki o poškodbi Ropreta

Za slovenskimi odbojkarji in odbojkaricami je ponovno zelo naporen teden. Nekateri so bili bolj zadovoljni, drugi manj. Začnimo pri našem nesrečnem bombarderju Tončku Šternu, ki na Poljskem ostaja brez zmage. Po malce slabši predstavi, vsaj po njegovih visokih kriterijih, proti Cuprumu se je slovenski reprezentant znova strgal z verige proti Šlepsku in dosegel izjemnih 31 točk (največ v tej sezoni), kar šest z blokom, a v slogu poteka te sezone spet ostal brez glavne nagrade. Njegova Visla v močni Plusligi ostaja brez zmage, ima pa kar 12 porazov, kar je niz, ki ni nikomur v ponos. Omenimo še, da so Štern in soigralci kar šestkrat izgubili v petem nizu, kar pomeni, da niso povsem brez točk. Imajo jih šest, eno več kot zadnjeuvrščeni Bedzin, ki je v tej sezoni zmagal dvakrat.