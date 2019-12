Slovenski reprezentant povsem gol poziral fotografom #video

Pri francoski odbojkarski ekipi Nantes Reze, kjer že drugo sezono igra tudi slovenski reprezentant Gregor Ropret, so prišli na idejo, da z nevsakdanjim koledarjem polepšajo praznike predvsem ženskemu delu svoje navijaške baze. Pred foto objektiv so igralci Nantesa stopili povsem goli, svoj najbolj intimni del pa so zakrili z različnimi predmeti (dres, žoga, brisača, navijaški šal ...).

V odbojkarskem svetu smo videli že veliko različic zanimivih koledarjev. Leta 2017 je nekdanja slovenska reprezentantka Sara Hutinski pri Cannesu pozirala zgoraj brez, še korak naprej pa so naredili pri francoskem prvoligašu Nantesu, kjer so svojim odbojkarjem pobrali oblačila in jih postavili pred foto objektiv. Koledar si lahko naročite tudi na klubski strani za simboličen znesek v višini 10 evrov, s posvetilom in podpisi igralcev se cena povzpne na 18.

Kako huda je poškodba gležnja?

Nima sreče. Gregor Ropret je zadnji dve tekmi na EuroVolleyju 2019 izpustil zaradi operacije slepiča, v soboto pa si je še poškodoval gleženj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nekdanji igralec ACH-ja in Calcita je že začetni del sezone v Franciji izpustil zaradi okrevanja po operaciji slepiča, ki se mu je vnel pred polfinalno tekmo EuroVolleyja 2019 proti Poljski, težav z zdravjem pa očitno še ni konca.

V soboto si je namreč na tekmi proti Rennesu poškodoval gleženj in tekmo končal predčasno. Kako hudo je, bodo pokazale preiskave v naslednjih dneh, upajmo, da ni nič hujšega, saj se slovenska reprezentanca zbere že 27. decembra, ko bo začela misijo Tokio 2020.

Od 5. do 10 januarja bodo v Berlinu lovili olimpijsko vozovnico, pred odhodom v Nemčijo bodo z Nizozemsko odigrali tri pripravljalne tekme, tisto 2. januarja v Mariboru si boste lahko ogledali tudi v živo.

Kdo se bo med 5. in 10. januarjem v Berlinu pomeril za edino še preostalo olimpijsko vozovnico:



Skupina A: Slovenija, Nemčija, Belgija, Češka

Skupina B: Srbija, Francija, Bolgarija, Nizozemska



Prvi dve ekipi iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. V Tokio bo leta 2020 odpotoval le zmagovalec. Slovenci se bodo zbrali 27. januarja v Ljubljani. Pred odhodom v Berlin pa bodo odigrali tri prijateljske tekme z Nizozemsko.

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: - podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) - korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) - srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Nem)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) - sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Shanghai/Kit) - prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne Volley/Fra)

Jani Kovačič (Consar Ravenna/Ita)

Preberite še: