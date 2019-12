Lahko Hiša na kolesih povozi vodilni Maribor?

Mariborčani so do zdaj v tej sezoni 1. DOL izgubili le v Kanalu.

Mariborčani so do zdaj v tej sezoni 1. DOL izgubili le v Kanalu. Foto: Aljaž Poberžnik

S sredino tekmo v Kranju se začenja 12. krog 1. DOL za moške. Kranjska Hiša na kolesih pričakuje vodilni Maribor, ki je do zdaj v državnem prvenstvu izgubil le enkrat. Tudi Kranjčani so v zadnjem času dvignili formo, zato bodo naredili vse, da ponagajajo vodilnim Štajercem. Preostale tekme bodo v soboto.

"Hiša na kolesih Triglav je ekipa, ki je mlada in zelo neugodna, ki se ne predaja in borba do konca za vsako žogo. Mi smo se na tekmo pripravljali v našem ritmu dela in želimo si, da prikažemo dobro igro, čeprav tudi na to gostovanje odhajamo kompletni, a nekateri poškodovani igralci še niso pripravljeni za igro, zato moramo vsi dati svoj maksimum in delovati kot ekipa," je pred srečanjem dejal trener Mariborčanov, Sebastijan Škorc.

1. DOL, moški, 12. krog: Sreda, 11. december:

Hiša na kolesih Triglav - Maribor Sobota, 14. december:

Krka - Hoče

Panvita Pomgrad - Šoštanj Topolšica

Črnuče - Salonit Anhovo