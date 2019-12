Maribor želi nazaj na zmagovalna pota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Facebook OK Maribor

Maribor kljub porazu v Kanalu ostaja na prvem mestu. Foto: Facebook OK Maribor

Odbojkarji Maribora bodo po porazu proti Salonitu v 11. krogu v dvorani Tabor gostili Črnuče, ki so v hudi krizi. Izgubile so na zadnjih osmih tekmah. Krka bo preizkusila znanje in srečo v Kanalu, Panvita odhaja v Hoče, Šoštanj pa bo na krilih zmage nad Črnučami skušal drago prodati svojo kožo tudi proti Triglavu.