V Kanalu bo vroče: Salonit želi vrniti Mariboru

V 10. krogu 1. DOL za moške bo vse v znamenju derbija med Salonitom Anhovo in vodilnim Mariborom. Kanalci in Štajerci so se v tej sezoni že pomerili, oktobra so v dvorani Tabor s 3:0 v nizih slavili Mariborčani. Obračun zadnjeuvrščenih bo na sporedu v Črnučah, Triglav pa po uvrstitvi na zaključni turnir pokala motiviran pričakal Hoče. Obračun med Krko in Panvito bo na sporedu prihodnjo sredo.