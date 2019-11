Krka povsem brez moči, Maribor zmagal še devetič

V prvem nizu so do odločilne prednosti prišli na sredini, ko so povedli s 13:9, nato pa prednost držali do konca. V drugem so že na začetku prišli do visoke prednosti, vodili so z 9:2, do konca pa niso popuščali, tekmecem so prepustili vsega devet točk. Krka je vodila le na začetku tretjega niza, največ z dvema točkama razlike, a Štajerci so hitro postavili stvari na svoje mesto, z zanesljivo igro so tekmeca povsem nadigrali. Najboljši posameznik obračuna je bil kdo drug kot mladi, 17-letni Rok Možič, ki je dosegel 15 točk.

Mariborčani imajo zdaj šest točk prednosti pred Salonitom Anhovo, ki bo tekmo devetega kroga odigral v soboto, gostoval bo v Šoštanju, kjer proti ekipi, ki v prvenstvu še ni zmagala, ne bi smel imeti težav. V preostalih dveh tekmah se bodo pomerili Panvita Pomgrad in Hiša na kolesih Triglav ter Hoče in Črnuče.

1. DOL, moški, 9. krog: Petek, 22. november:

Maribor : Krka 3:0 (21, 9, 16) Sobota, 23. november:

19.00 Šoštanj Topolšica - Salonit Anhovo

19.00 Panvita Pomgrad - HišaNaKolesih Triglav

20.00 Hoče - Črnuče