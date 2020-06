Vesela novica za Šempeter: kapetanka še ni rekla zadnje

Mojca Božič, ki je sodelovala pri obeh največjih uspehih kluba, bo na veliko veselje številnih navijačev še najmanj leto dni nosila dres SIP Šempetra, so sporočili iz tabora tretjeuvrščene ekipe minule skrajšane sezone. Z njo na mestu organizatorice igre ter obema letošnjima okrepitvama, Niko Markovič na mestu korektorice in Nino Kotnik na mestu sprejemalke, bodo Šempetranke tudi v novi sezoni med kandidatkami za najvišja mesta.

"Že nekaj časa se iz leta v leto odločam, ali bom nadaljevala z aktivnim igranjem odbojke. Po koncu vsake sezone si vzamem nekaj dni odmora in tako, kot čutim v tistem trenutku, se potem odločim. Ker smo bile letos na koncu tretje, sem razmišljala o tem, da bo ta uspeh morda težko ponoviti in da bi bil morda to pravi trenutek za slovo. Toda po premisleku sem se vseeno odločila za nadaljevanje kariere, kajti letošnja sezona se je končala predčasno. Da smo tretje, smo izvedele po telefonu, to pa ni isto, kot če bi do tretjega mesta prišle na igrišču. Še vedno pa menim, da je bila to zaslužena kolajna, ampak tisti spomin je pa vendarle drugačen, ko ga doživiš na igrišču. Mislim pa, da je bilo to tretje mesto potrditev, da že nekaj zadnjih sezon v Šempetru dobro delamo v vseh kategorijah," je ob podpisu nove pogodbe dejala 28-letna Božičeva.

Kapetanka Šempetra je pred vrnitvijo v svoj matični klub med leti 2013 in 2017 blestela tudi pri Calcit Volleyju. Z njim je osvojila dva državna naslova, pokalni naslov in prvo mesto v srednjeevropski ligi. Leta 2015 je igrala tudi na evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Belgiji in na Nizozemskem.

Vodstvo šempetrskega prvoligaša je že pred časom svoje vrste okrepilo z Niko Markovič, ki je z mladinsko reprezentanco leta 2015 osvojila srebrno kolajno, iz vrst Calcit Volleyja pa je prišla Nina Kotnik, ob Božičevi pa so zvestobo klubu podaljšale še korektorica Jerneja Lakovšek, sprejemalki Anastasija Žnidar in Tali Lekše, libero Anja Mazej. V klubu ostajajo tudi mlade nadarjene domače igralke, podajalka Maša Božič, libero Katja Banko ter blokerki Vita Črnila in Lara Rituper.

