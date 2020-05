Šempetranke močnejše za Niko Markovič in Nino Kotnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: OK SIP Šempeter

Nika Markovič se vrača iz ZDA. Foto: OK SIP Šempeter

Čeprav so odbojkarske aktivnosti zamrznjene, pa to ne velja za vodstva klubov, ki že sestavljajo ekipe za novo sezono. Zelo aktivni so bili tudi v taboru odbojkaric SIP Šempetra, ki je že poskrbel za dve odmevni okrepitvi. Iz ZDA se vrača Nika Markovič, ki je z mladinsko reprezentanco leta 2015 osvojila srebrno kolajno, iz Calcit Volleyja pa se bo k tretjeuvrščeni ekipi minulega državnega prvenstva preselila Nina Kotnik.