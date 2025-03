Nika Markovič in Tine Urnaut do dveh zmag na Japonskem

V preteklem tednu je bila od slovenskih odbojkarskih reprezentantov in reprezentantk znova razpoložena Nika Markovič, ki se je na Japonskem s soigralkami ekipe Saitama Ageo Medics veselila dveh zmag. Do dveh zmag je v deželi vzhajajočega sonca prišel tudi Tine Urnaut, so v pregledu tedna zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Markovič je v dveh zmagah na gostovanju pri ekipi Airybees vpisala 13 in 28 točk. Urnaut je prispeval po dve točki na tekmo.

V Italiji je na tretji tekmi četrtfinala Itas Trentino v skupnih zmagah povedel z 2:1, srečanje proti Cisterni Volleyju je Jan Kozamernik končal z enajstimi točkami. Slabše se je odrezala Rana Verona Roka Možiča, ki je doživela še tretji poraz proti Piacenzi. Slovenski reprezentant je dosegel pet točk z napadom in eno s servisom.

Mija Šiftar je bila spet med najvidnejšimi igrali 26. kroga. Z Valsabbino Millenium Brescio je s 3:1 odpravila Melendugno, k zmagi pa prispevala 18 točk.

Saša Planinšec je na Poljskem srečanje četrtfinala med PGE Grot Budowlani Lodžem in Bydgoszczom zaključila s petimi točkami in zmago 3:0. Odbojkarji pa so igrali tekme zadnjega kroga rednega dela prvenstva. Asseco Resovia Rzeszow, ki se je uvrstil v finale pokala Cev in kjer igrata Klemen Čebulj in Gregor Ropret, je bil nepremagljiv tudi v poljskem prvenstvu - s 3:0 je odpravil ekipo Nowak-Mosty MKS Bedzin.

Tretji slovenski reprezentant na Poljskem Žiga Štern je v zmagi Belchatowa prispeval tri točke. Slednjega v četrtfinalu čaka druga ekipa lestvice rednega dela Projekt Varšava, Rzeszow pa se bo srečal s tretjo ekipo Aluron CMC Warta Zawiercie. V finalu pokala Cev bo Rzeszow igrali proti turškemu Ziraat Bankasiju Tončka Šterna.

Nik Mujanović, ki je za nastope v končnici francoskega prvenstva iz Pariza odšel v Poitiers, je za novo ekipo že odigral zadnjo tekmo rednega dela. Z novimi soigralci se je takoj ujel in vpisal 21 točk, največ izmed vseh. Poitiers je s 3:1 v gosteh premagal St. Nazaire.

Uspešen je bil tudi njegov nekdanji klub iz prestolnice, kjer je s 16 točkami pomemben delež k zmagi nad Toulousom prispeval Rok Bračko. Žana Zdovc Sporer je z ekipo iz Valenciennesa slavila zmago 3:0.

Po porazu na prejšnji tekmi končnice grškega prvenstva je na tretji tekmi Olympiacos še drugič premagal Aons Milon, Alen Pajenk je dosegel sedem točk. V Romuniji polfinale prvenstva igrata Anja Mazej in Mirta Velikonja Grbac. Na drugi tekmi je bil boljši CSO Voluntari 2005 Anje Mazej s 3:2, za napredovanje pa bo odločala tretja tekma. Velikonja Grbac je sicer dosegla 16 točk za Dinamo Bukarešto.

V nemškem prvenstvu so pokalne zmagovalke Dresdnerja z Loreno Lorber Fijok zmagovito vstopile v četrtfinale, s 3:1 so odpravile Wiesbaden, slovenska reprezentantka pa je zabeležila 17 točk.

V Švici je bila najučinkovitejša igralka Lugana Selena Leban s 15 točkami ob porazu njene ekipe v polfinalu. Na Nizozemskem pa se je Uroš Planinšič veselil nove zmage z ekipo Nova Technology Lycurgus V 19. krogu prvenstva. Eva Pavlović Mori, ki igra v ruskem Zarečju Odincovo, pa se je po zmagi v četrtfinalu uvrstila v polfinale, kjer pa je na prvi tekmi slavil Dinamo-Ak Bars.