V tem mestu aperol spritz ne sme biti dražji od štirih evrov

Čeprav Slovenke in Slovenci že zdaj opažamo, da so cene aperol spritza pri naših zahodnih sosedih praviloma nižje kot v naših turističnih središčih, pa tudi Italijane skrbi, da ta legendarna pijača postaja predraga.

Gostinci v Padovi, rojstnem mestu grenčice Aperol, s tem pa tudi aperol spritza, so zato sklenili dogovor in (vsaj za letošnje leto) omejili ceno: kozarec aperol spritza lahko v padovskih lokalih stane največ štiri evre.

Grenčica Aperol, bistvena sestavina aperol spritza, izvira iz Padove. Foto: Pexels

"Aperol spritz se je rodil tukaj in ne smemo dovoliti, da bi ga izgubili," so padovski gostinci v en glas pojasnili za lokalne medije. Odločitev o omejitvi cen koktajla presega ekonomsko logiko, v časih, ko gostinska ponudba zaradi množičnega turizma postaja vse bolj uniformirana, predvsem pa vse dražja, so stopili na zavoro, ker nočejo izgubiti lokalnih gostov. "Spritz mora biti dostopen vsakomur, tako domačinom kot turistom," so poudarili.

Gre za upor zaradi načel, besede padovskih gostincev povzemajo lokalni mediji, upirajo se podivjanim podražitvam, predvsem v industriji pijač, ki ob navdušenju turistov nad klasičnim italijanskim aperitivom navija cene sestavin.

"Spritz mora biti dostopen vsakomur, tako domačinom kot turistom." Foto: Shutterstock

Dogovor sicer ne predvideva sankcij za tiste, ki se ga ne bodo držali, a se mu je pridružilo ogromno lokalov, še poročajo lokalni mediji in navajajo besede gostincev: "Ne gre za vsiljeno pravilo, ampak sporazum, s katerim želimo poslati jasno sporočilo: spritz pripada skupnosti, v kateri je nastal."

Kako je nastal aperol spritz

Foto: Pexels Zgodovina spritza sega v prvo polovico 19. stoletja, še pred nastanek Aperola in drugih grenčic, ko je bila današnja italijanska dežela Benečija pod Habsburžani. Vojaki, trgovci in drugi obiskovalci iz habsburškega cesarstva, ki so prihajali v Benečijo, so tja pripeljali navado mešanja vina z vodo, torej špricarja. Nato se je leta 1919 v Padovi rodila grenčica Aperol, ki je hitro našla svoje mesto v spritzih, sodobni aperol spritz, v katerem je namesto mirnega vina prosecco, pa naj bi nastal v 70. letih.

