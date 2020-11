Tonček Štern po nori predstavi prekinil črni urok #video

Padova je v sezono vstopila izjemno. Po treh zaporednih zmagah v pokalu je dobro začela v italijansko prvenstvo, nato pa je padla v luknjo, iz katere se ni pobrala od začetka oktobra pa vse do pretekle nedelje. Odbojkarji Padove so nanizali kar osem zaporednih porazov, v nedeljo pa je bilo črne serije vendarle konec. Na gostovanju pri Veroni, ki jo vodi legendarni Radostin Stojčev, so slavili s 3:1 v nizih in prišli še do druge prvenstvene zmage.

Vrhunci s tekme med Verono in Padovo:

Junak srečanja je bil ravno slovenski odbojkar Tonček Štern, ki je bil z 31 točkami po zmagi izbran tudi za najboljšega posameznika obračuna. Slovenski reprezentant je bil v napadu kar 60-odstotno uspešen (30/50), naredil je le štiri napake, eno točko pa je dosegel tudi z začetnim udarcem.

Štern je s 195 točkami tudi najučinkovitejši igralec serie A1, kar je v najmočnejši ligi na svetu skoraj nepredstavljiv dosežek. Za njim so tudi odbojkarji, kot so Wilfredo Leon, Georg Grozer in Nimir Abdel-Aziz. Res pa je, da imajo omenjeni trije fantje manj odigranih tekem.

Pretekli konec tedna je šele tretji ligaški poraz v sezoni doživel Jan Kozamernik, ki z Milanom še vedno zaseda visoko tretje mesto, Ravenna Janija Kovačiča pa po odpadli tekmi s Trentinom z eno zmago in šestimi porazi zaseda predzadnje mesto.

