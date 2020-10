Urnaut kot Dončić in Dragić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski kapetan Tine Urnaut bo v drugem poskusu vendarle zaigral na Kitajskem. Čeprav se je nekaj časa pisalo in govorilo o tem, da bodo Kitajci zaprli državo in prvenstvo izpeljali brez tujcev, se to ne bo zgodilo. Po posredovanju tudi Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) se bo vse odvilo po začrtanem sporedu.