Konec maja spektakel v Stožicah: prihajajo Rusi in Francozi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija v odbojkarski ligi narodov v Ljubljani med 28. in 30. majem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila tekmece v elitni ligi narodov. Ta bo potekala med 14. majem in 27. junijem 2021. Slovenska izbrana vrsta bo nastopila na petih turnirjih, tretjega po vrsti pa bo gostila Ljubljana. Tekmeci v Areni Stožice bodo Kanadčani, Rusi in Francozi, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

Prvi turnir bo na Poljskem (14. - 16. maj), mesto pa še ni določeno. Prvo tekmo v ligi narodov bodo Slovenci po dolgih letih čakanja odigrali proti evropskim prvakom Srbom, ki so Tineta Urnauta in druščino premagali v finalu lanskega EP v Parizu. V skupini sta se znašli še Italija in Poljska.

Drugi turnir bo potekal v kitajskem Ningboju (21. - 23. maj), kjer bodo varovancem Alberta Giulianija nasproti po vrsti stali Kitajci, Argentinci in Nemci.

Slovenski selektor Alberto Giuliani po novem službuje tudi na Poljskem. Foto: CEV

Tretji turnir (28. - 30. maj) bo gostila Ljubljana, tekmeci slovenske izbrane vrste pa bodo Francozi, Rusi in Kanadčani, ki bodo prvi tekmec v Stožicah. Sledita še tekmi proti Franciji in Rusiji. Vse tekme bodo ob 18.30.

Četrti turnir bo potekal v iranskem Teheranu (4. - 6. junij), kjer se bo Slovenija najprej pomerila z Brazilci, nato Avstralci za konec pa še z domačini.

Za konec sledi še odhod v Bolgarijo (11. - 13. junij), kjer bodo slovenski nasprotniki najprej Američani, nato Japonci. Za konec rednega dela lige narodov pa sledi še obračun z Bolgari. Prizorišče tam še ni znano.

Zaključni turnir lige narodov bo v Italiji med 23. in 27. junijem prihodnje leto.

Preberite še: