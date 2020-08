OZS podprla predsednika CEV

Konec tedna so se na Dunaju sestali predstavniki desetih vodilnih evropskih odbojkarskih zvez in potrdili zavezo, da bodo tesno sodelovali tudi v prihodnje, med njimi je bila tudi Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Soglasno so podprli vnovično kandidaturo Aleksandra Boričića za predsednika Evropske odbojkarske zveze (CEV).

V avstrijsko prestolnico so na povabilo Odbojkarske zveze Avstrije prišli še predstavniki Poljske, Francije, Italije, Rusije, Nemčije, Madžarske, Slovaške in Hrvaške. Osrednja tema sestanka je bila prihodnost evropske odbojke, beseda pa je tekla tudi o letošnjih volitvah v organe in komisije CEV, ki bodo oktobra v Moskvi, so sporočili iz OUS.

"Veseli smo, da je Aleksandar Boričić s svojo ekipo slovensko zvezo uvrstil med vodilne evropske zveze ter prepoznal naš trud in zavzeto delo. Skupaj z omenjenimi zvezami si bomo prizadevali za še tesnejše sodelovanje in za nadaljnji razvoj odbojke, ki je v zadnjih letih v Evropi in seveda tudi na svetovni ravni močno pridobila na veljavi. Menimo, da ima Boričić dober program, in vsi skupaj se že veselimo novih izzivov," je po vrnitvi z Dunaja povedal predsednik OZS Metod Ropret.

