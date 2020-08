Zemljak in Pokeršnik tik pod zmagovalnim odrom

Zemljak in Pokeršnik sta turnir v avstrijskem Badnu, na katerem so nastopile dvojice iz 12 evropskih držav, začela z dvema zmagama. Na uvodni tekmi sta z 21:18 in 21:19 odpravila ena od domačih favoritov, Alexandra Huberja in Christopha Dresslerja, na drugi tekmi skupine C pa sta bila z 2:1 (-18, 15, 8) uspešnejša še od njunih rojakov Moritza Kindla in Mathiasa Seiserja.

Slovenca je prvo mesto v skupini popeljalo neposredno v četrtfinale, v katerem sta z 2:1 (-14, 18, 10) premagala Italijana Samueleja Cottafavo in Jakoba Windischa ter se uvrstila med štiri najboljše pare. Na poti proti finalu sta slovenska prvaka zaustavila Švicarja Adrian Heidrich in Mirco Gerson, ki sta slavila po treh nizih z 21:18, 9:21 in 15:13.

V boju za končno tretje mesto sta se Zemljak in Pokeršnik srečala s Švicarjema Quentinom Metralom in Yvesom Haussenerjem in po dveh izenačenih nizih klonila s 23:25 in 19:21 ter tako ostala brez odličja.

Naslednji turnir svetovne serije bo 25. avgusta v francoskem Montpellieru.

Preberite še: