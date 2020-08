EP v odbojki na mivki bržčas brez slovenskih predstavnikov

Na evropskem prvenstvu v odbojki na mivki, ki ga bo gostila latvijska Jurmala, bržčas ne bo slovenskih parov, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Pravico nastopa ima najboljših 32 moških in ženskih dvojic, slovenske uvrstitve pa so za neposredni nastop na EP prenizke. Kvalifikacij v Latviji ne bo.

OZS je sicer Evropski odbojkarski zvezi posredovala prijave šestih parov. Najvišje uvrščena med moškimi predstavniki sta na evropski lestvici Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik. Na čakalni listi sta za zdaj na osmem mestu in imata možnosti za nastop le ob večjem številu odpovedi.

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta v čakalnici 17., Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak pa 25.

Pri dekletih so na evropsko prvenstvo prav tako prijavljene tri slovenske dvojice. Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta v čakalnici osma najvišje uvrščena dvojica, Nina Zdešar in Katarina Bulc sta na 25. mestu, Tajda Lovšin in Špela Morgan pa na 27. mestu.

Prvenstvo z nagradnim skladom 200.000 evrov, na katerega so se glede na razvrstitev na evropski lestvici uvrstile dvojice iz sedemnajstih evropskih držav, se bo na plaži Majori odvijalo med 16. in 20. septembrom.

Preberite še: