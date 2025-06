Angležinje branijo naslov, svetovne prvakinje Španke glavne favoritinje

Švica bo med 2. in 27. julijem gostila 14. evropsko prvenstvu v nogometu za ženske. Naslov z domačega prvenstva pred tremi leti bodo branile Angležinje, prve favoritinje pa so Španke, ki so pred dvema letoma pometle s konkurenco na svetovnem prvenstvu v Avstraliji.

Španke doslej na evropskih prvenstvih, ki potekajo od leta 1984, še niso slavile. Le enkrat so se uvrstile v polfinale, a leta 1997 izgubile proti Italiji. Od takrat se je v ženskem nogometu marsikaj spremenilo. Španke so v zadnjih letih tako v klubskem kot mednarodnem pogledu merilo vsega v ženskem nogometu.

Predstavnice z Iberskega polotoka imajo v svojih vrstah številne zvezdnice najbolj prevladujoče zasedbe zadnjih let - Barcelone. Kljub naslovu na SP izpred dveh let pa tudi Španke na prvenstvo stare celine prihajajo v spremenjeni podobi.

Jennifer Hermoso ni več v reprezentanci. Foto: Guliverimage

Afera poljub v Avstraliji je namesto z evforijo postregla s polnjenjem stolpcev zaradi napačnih razlogov. Glavni krivci za afero so bili večinoma obsojeni, Jennifer Hermoso pa ni več v reprezentanci, ki jo od septembra 2023 vodi Montse Tome.

Selektorica je zanikala, da članice mehiškega Tigresa ni vpoklicala v reprezentanco zaradi omenjene afere. Hermoso, strelka 57 zadetkov za špansko izbrano vrsto, je sodelovala na vseh šestih tekmah v kvalifikacijah, na zadnjih štirih seznamih pa je ni bilo.

Montse Tome zanika, da članice mehiškega Tigresa ni vpoklicala v reprezentanco zaradi afere. Foto: Guliverimage

Selektorica Španije bo lahko kljub meningitisu računala na dvakratno zmagovalko zlate žoge Aitano Bonmati. Šibke točke svetovne prvakinje tako rekoč nimajo, v zasedbi pa je deset igralk Barcelone, ki je sicer presenetljivo ostala brez lovorike v ligi prvakinj proti Arsenalu. Od igralk, ki so osvojile zadnji mundial je na seznamu za EP "le" 11 igralk.

Nazadnje so Španke junija zanesljivo osvojile prvo mesto v svoji skupini lige narodov in se uvrstile na zaključni turnir. Bile so pred Angležinjami, ki so se morale po osvojitvi naslova pred tremi leti spopasti z nekaj upokojitvami in poškodbami. Niso v blesteči formi, obenem pa so se znašle še v domnevno najtežji skupini EP s Francijo, Nizozemsko in Walesom.

Sarina Wiegman je specialistka za velika tekmovanja. Foto: Guliverimage

Selektorica Sarina Wiegman je specialistka za velika tekmovanja. Anglijo je popeljala do naslova pred tremi leti in finala na SP. Pred tem je sedela tudi na klopi Nizozemske in bila z njo evropska prvakinja 2017 ter izgubila v finalu SP 2019.

Vse od leta 2013 na veliko lovoriko čakajo nekoč nepremagljive Nemke. Te so bile svetovne prvakinje leta 2003 in 2007, med letoma 1989 in 2013 pa so osvojile kar osem od devetih prvenstev stare celine. Pred tremi leti so v finalu po podaljšku priznale premoč Angliji.

Lahko Nemke po letih suše pridejo do lovorike? Foto: Guliverimage

Nova generacija Nemk se bo morala znajti brez dolga leta najboljše strelke Alexandre Popp. To jim letos uspeva dobro, saj še niso izgubile uradne tekme. Prvo ime ekipe je Lea Schüller, ki je na 75 tekmah dosegla 52 reprezentančnih golov.

Na seznamu favoritinj visoko kotirajo tudi Francozinje, vselej nevarne pa so tudi Nizozemke, Švedinje in Norvežanke.

Za veliko dvignjenega prahu so pred začetkom prvenstva poskrbele gostiteljice Švicarke. Te so odigrale pripravljalno tekmo proti deški (do 15 let) zasedbi Luzerna in izgubile z 1:7. Dvoboj je skušala švicarska zveza pomesti pod preprogo, a se je novica o tem hitro razširila po družbenih omrežjih.

V širši razpravi so nato spet vzniknile septembrske izjave zvezdnice švicarske reprezentance Alishe Lehmann o želji po bolj enakovredni obravnavi nogometašic pri plačah. Švicarke bodo zaradi dogajanja v zadnjih tednih še toliko bolj pod pritiskom tako domače kot svetovne javnosti na EP.

Finale bo 27. julija v Baslu. Foto: Guliverimage

Ob omenjeni zahtevni skupini D bodo v skupini A poleg gostiteljic igrale še Norveška, Islandija in Finska, v skupini B so reprezentance Španije, Portugalske, Belgije in Italije, v C pa izbrane vrste Nemčije, Poljske, Danske in Švedske.

Dvoboje bo gostilo osem stadionov, in sicer v Baslu, Bernu, Ženevi, Zürichu, Thunu, St. Gallnu, Luzernu in Sionu. Finale bo 27. julija v Baslu.