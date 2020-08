Bankirke v novo sezono z mlado krvjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z zborom v športnem centru Draš je članska ekipa Odbojkarskega kluba Nova KBM tudi uradno začela novo sezono. Po skrajšani lanski sezoni so ekipo zapustile štiri igralke, a so jih zamenjale nove štiri.

Članska ekipa je tako v torek, 12. avgusta, začela priprave na novo sezono. Tudi letos pod vodstvom trenerja Radovana Gačiča in njegovega pomočnika Žige Kosa. Prvega dneva priprav so se udeležile prav vse igralke na seznamu trenerja. Tudi vse štiri novinke. Iz GEN-I Volleyja je v Maribor prestopila srednja blokerka Mirta Velikonja Grbac, ki je v zadnjih letih v Novi Gorici pokazala veliko talenta, tega s kakovostnim delom želi nadgraditi pri Novi KBM Branik.

V novo sezono bo ekipa stopila še s tremi perspektivnimi mladimi igralkami. Naja Šalamun in Teja Gradišnik Klanjšček sta v lanski sezoni branili barve Formisa, tokrat bosta nosili rdeče-beli dres bankirk. Četrta novinka prihaja iz domačih vrst. Podajalka Lina Winkler je lani igrala v mladinski ekipi, kljub mladosti pa bo letos nosila tudi dres članske ekipe.

"Tokrat smo ekipo znova pomladili, kar je še en dokaz več, da znamo med ženskimi odbojkarskimi klubi v Sloveniji najbolje skrbeti za razvoj mladih igralk. Zato nismo le veseli, da so se ekipi priključile dve kadetinji in ena mladinka, smo tudi ponosni in v prihodnje želimo še naprej slediti tem ciljem," je po prvem dnevu priprav povedal direktor kluba, Mitja Koželj.

Radovan Gačič bo tudi v novi sezoni sedel na klopi bankirk. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Kar zadeva druge okrepitve, tudi iz tujine, pa dodaja: "V tednu ali dveh bomo vedeli več tudi o kakšni dodatni okrepitvi. Smo klub z ekipo, ki vsako sezono želi poseči po vrhu obeh domačih tekmovanj," dodaja. Slovenske podprvakinje imajo za zdaj v ekipi le eno podajalko, zato bi se ravno na tem položaju lahko še kaj spremenilo.

Kljub predčasno končani lanski sezoni igralke niso imele dolgih počitnic. "Dejstvo je, da smo trenirali še prve dni julija. Zaradi situacije tudi reprezentance niso imele nobenih priprav, zato si nismo dovolili predolgega premora. Tako bo tudi začetek priprav lažji in bodo hitro stekle v normalnem in začrtanem ritmu," prvi dan priprav ocenjuje Gačič.

Članska ekipa Nove KBM Branika bo v letošnji sezoni igrala v obeh domačih tekmovanjih. Čeprav sta dve igralki prenehali aktivno igranje (Neja Kramberger in Iva Šijanec), dve pa sta prestopili v novo okolje (Ana Mojca Krajnc v GEN-I Volley in Nina Stojilković v PSG Sain-Cloud), v taboru bankirk poudarjajo, da si bankirke želijo obeh domačih lovorik.

Nova KBM Branik bo v tej sezoni nastopal v pokalu CEV in ligi MEVZA. Sistem zadnje še ni znan, saj če zaradi koronavirusa ne bo mogoče izpeljati ligaškega sistema, se bo verjetno igral turnirski sistem.

Nova KBM Branik 2020/21: Podajalka: Lina Winkler Sprejemalka: Maja Košenina, Naja Šalamun, Anita Sobočan, Lorena Lorber Fijok Korektorke: Anamarija Galić, Taja Gradišnik Klanjšček, Isa Ramić Blokerke: Klara Milošič, Brina Bračko, Ela Pintar, Mirta Velikonja Grbac Libero: Maja Pahor, Nika Dobaj

