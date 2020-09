Noro, kaj počne naš Tonček: pomendral je tudi Grozerja

Izjemna predstava slovenskega reprezentanta Tončka Šterna pretekli konec tedna ni bila naključna, saj je slovenski bombarder tudi to nedeljo navdušil in svojo Padovo popeljal še do druge zmage v italijanskem pokalu. Štern je pri zmagi (3:1) nad zvezdniško Piacenzo dosegel 21 točk (50-odstotni napad - 19/38) in bil po tekmi tako kot prejšnji konec tedna izbran za najboljšega odbojkarja tekme.