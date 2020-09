V Tivoliju brez presenečenja

Po petkovem štartu v ženski konkurenci so rokave zavihali tudi najboljši odbojkarji v najmočnejši slovenski ligi. Prvak ACH Volley je v Tivoliju za uvod v ponedeljek s 3:1 v nizih odpravil Merkur Maribor. Kamniški Calcit je v soboto na domačem parketu komaj preprečil senzacijo in po preobratu ugnali trdoživo Hišo na kolesih s 3:2 v nizih. V Murski Soboti se je minimalne zmage veselil Salonit, Hočani pa so za začetek pometli s Krko.

Serijski prvaki iz Ljubljane so z zmago začeli novo sezono. Za njo pa so se morali kar precej potruditi, saj so Mariborčani nudili dostojen odpor. Na krilih odličnega začetka, povedli so s 4:0, nekaj pozneje pa že vodili tudi za osem točk, so varovanci Sebastijana Škorca zanesljivo dobili prvi niz, a nato naslednje tri po izenačenem boju izgubili.

Vseeno so dokazali, da so sestavili odlično ekipo, v kateri se je kot zelo dobra okrepitev pokazal Libijec Amhimmid Ikhbayri, in da bodo v prvenstvu še mešali štrene favoriziranima ACH Volleyju ter Calcit Volleyju, ki sta se prav tako izdatno okrepila.

Odločilen element, ki je tehtnico nagnil na stran Ljubljančanov, je bil servis, v vseh drugih elementih so bili gostje najmanj enakovredni, če ne boljši. Na začetku tekme so dobro zaustavili novega zvezdnika ljubljanske ekipe Mitra Đurića, ki ga je sredi drugega niza, ko so domači zaostajali, na korektorskem mestu zamenjal Božidar Vučićević. Domačemu trenerju Matiji Pleško je uspela še ena menjava, Jure Okroglič je pokazal nekaj več kot Matej Kök.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Ikhbayri, dosegel je 24 točk, Rok Možič jih je dodal 21, za Ljubljančane sta največ točk dosegla Vučićević in Jan Pokeršnik, prvi 16, drugi 12. Miha Cafuta se je pri gostih izkazal z bloki, reprezentant Gregor Ropret pa pri domačih z začetnimi udarci.