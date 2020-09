Kamničanke začele suvereno, Grosupeljčanke zavzele Novo Gorico

Branilke naslova, odbojkarice Calcita Volley so sezono odprle z zmago v Šempetru. V prvem nizu so se še mučile in ga dobile s 26:24, v preostalih dveh nizih pa je šlo lažje in prve tri točke so zanesljivo romale v Kamnik. Na drugi petkovi tekmi so kar malce presenetljivo v Novi Gorici slavile odbojkarice Grosupljega, ki so na krilih Helene Mijoč (21 točk) s 3:1 v nizih ugnale GEN-I Volley. V soboto se bo igralo še v Kopru in Mariboru.