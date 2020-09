Kakšna vrnitev Tončka Šterna!

Slovenski odbojkar Tonček Štern je v sezono vstopil tako, kot si je lahko le želel. Na prvi tekmi skupinskega dela italijanskega pokala je Padovo popeljal do zmage nad Ravenno s 3:2 v nizih, po koncu maratonskega obračuna pa so ga izbrali tudi za najboljšega igralca tekme.

Štern se je po burni pretekli sezoni, ko je iz Poljske sredi sezone odšel v Turčijo, vrnil v Italijo, in to na kakšen način. Že na prvi tekmi v dresu Padove je navdušil Italijo in s 23 točkami (dva asa, en blok, 48-odstotni napad) poskrbel, da so se s soigralci veselili prve zmage. Ravenna, za katero je vse srečanje igral tudi Jani Kovačič (65-odstotni sprejem, 38-odstotni idealni, ena napaka), je sicer že vodila z 2:1 v nizih, a se je Padova rešila v četrtem, ki ga je dobila s 34:32, nato pa gladko dobila še petega.

Padovo v skupinskem delu spremenjenega formata italijanskega pokala čakajo še tekmi proti Piacenzi in Šternovi nekdanji ekipi Latini. Prvi dve ekipi iz skupine se uvrstita v četrtfinale, kjer je že sveta četverica Lube, Trentino, Perugia in Modena. V igri za četrtfinale je še en Slovenec. Jan Kozamernik je z Milanom odpihnil Verono. Slovenski bloker je dosegel 10 točk (75-odstotni napad), od tega dve s servisom in dve z blokom.

Preberite še: