Nevidni vojak, ki bi si ga želel vsak

ACH Volley je pred sezono 2020/21 sestavil zelo močno ekipo. V svoje vrste ni zvabil le zvezdnika Mitarja Đurića, ampak tudi slovenskega reprezentanta Gregorja Ropreta, ki je zadnji dve sezoni preživel v Franciji. Čeprav ga številni velikokrat prezrejo, gre za prodajalca, ne napadalca, Ljubljančani vedo, da so ujeli veliko ribo. "Zelo sem, da smo se s klubom hitro dogovorili za sodelovanje in da so sestavili izredno močno ekipo," prihod v Ljubljano pozdravlja tudi izkušeni 31-letni organizator igre.

Gregor Ropret se tako po šestih letih vrača v Slovenijo. Ne samo to, vrača se prav tja, kjer je igral pred odhodom v tujino. Sin predsednika Odbojkarske zveze (OZS) Metoda Ropreta, ki je v četrtek dobil še tretji mandat, je barve najboljšega slovenskega kluba branil med letoma 2011 in 2014 ter z Ljubljančani osvojil sedem lovorik.

Tri državne naslove ter po dva naslova v Interligi in slovenskem pokalu. Sledil je odhod v tujino, igral je v Avstriji, Italiji, Turčiji, na Češkem, zadnji dve sezoni pa je branil barve francoskega Nantesa. Bržkone bi v Franciji tudi ostal, če ne bi bilo zaradi koronavirusa, ki še danes kroji dogajanje po svetu, toliko nejasnosti.

''Z ACH Volleyjem sem se pogovarjal že februarja. Že takrat so pokazali veliko željo, da me pripeljejo v ekipo. A v tistem času sem bil sam pred podpisom pogodbe z Rennesom, ki bi se vsaj po pogovorih boril za naslov. Priznam, da se mi je zdela takrat tista možnost bolj mamljiva, vsi pa vemo, kaj se je nato dogajalo po svetu. ACH Volley je bil zame in mojo družino veliko bolj logična rešitev, zato sem zelo vesel, da smo se s klubom hitro dogovorili za sodelovanje,'' je vrnitev v oranžno gnezdo komentiral slovenski reprezentant.

Takoj postal kapetan, napoveduje izenačeno prvenstvo

Med letoma 2011 in 2014 je z ACH Volleyjem osvojil sedem lovorik. Foto: Vid Ponikvar Ropreta so soigralci nemudoma izbrali za svojega vodjo in mu pod številko dresa narisali črto, ki jo nosi kapetan ekipe. ''Fantje so me že od začetka odlično sprejeli. To, da so me izbrali za kapetana, je dokaz, da mi zaupajo in mi izkazujejo spoštovanje. Vesel sem, da sem v tej vlogi, a vem, da vse skupaj prinese tudi odgovornost. Vse bom naredil, da bom to vlogo opravljal tako, kot se od mene tudi pričakuje," obljublja odbojkar z mednarodnimi izkušnjami.

Sam vrnitve v Slovenijo ne vidi kot korak nazaj, saj meni, da tako močnega slovenskega prvenstva, kot bo letos, že dolgo ni bilo. ''Slovenska liga bo izjemno močna. Calcit, Maribor in ne nazadnje tudi Salonit so sestavili odlično ekipo. Lepo bo po dolgem času spet videti tiste prave derbije tudi v slovenskem prvenstvu. Ne bo samoumevno, da bo ACH Volley dobil vse tekme s 3:0. V tej sezoni bomo morali na vsaki tekmi paziti, da nas naši nasprotniki ne ujamejo na levi nogi, in dati na vsaki tekmi vse od sebe,'' opozarja.

V Kamniku ne manjka reprezentantov

ACH Volleyju je resen boj za naslov napovedal kamniški Calcit. Čeprav pri ACH Volleyju o nasprotnikih ne želijo govoriti in se osredotočajo le nase, je povsem človeško, da ozrejo tudi čez ramo in pogledajo, kaj delajo tekmeci. O vsem dogajanju v Kamniku so brez skrbi dobro obveščeni tudi v Ljubljani. V Kamniku ne manjka slovenskih reprezentantov (Mitja Gasparini, Jan Klobučar, Sašo Štalekar, Diko Purić, tukaj so še Jan Brulec, Miha Plot in Klemen Hribar).

''Calcit je s svojimi okrepitvami odkrito napovedal, da merijo na naslov, a igralci imamo radi izzive, radi tekmujemo, zato pričakujem, da bo v tej sezoni res napeto do zadnje tekme. To si vsako prvenstvo tudi zasluži, menim pa, da imamo še vedno najbolj kakovostno ekipo in ne bežimo pred vlogo favoritov. Jasno pa je, da bo treba to dokazati tudi na igrišču," se visokega izziva, ki ga bo pomenil Kamnik, veselil naš sogovornik. Zanimivo je, da je Ropret pred prihodom k ACH Volleyju tri sezone igral tudi v vrstah Calcita.

Začetek sezone čez deset dni Slovenski državni prvaki bodo sezono začeli v ponedeljek, 21. septembra, ko se bodo v Tivoliju udarili s še enim kandidatom za boj za najvišja mesta Merkur Mariborom. ''Tudi ekipa Maribora je zelo lepo sestavljena. Imajo dva tujca, ki bosta zagotovo nekaj dodala, ob tem pa imajo številne mlade odbojkarje na čelu z Rokom Možičem. Vsekakor gre za ekipo, ki je ne bomo smeli podcenjevati, ne nazadnje bo to tudi naš prvi nasprotnik sezone. Prepričan sem, da bo treba prikazati visoko raven odbojke, če ga želimo premagati."

"Te tekme so nekaj najlepšega, vsi jih že komaj čakamo"

ACH Volley je ena izmed 18 ekip, ki so se neposredno uvrstile v ligo prvakov, kar si v Ljubljani štejejo v veliko čast. A tako kot je že stalnica, so slovenski prvaki spet v težki skupini. V skupini C oranžnim zmajem družbo delajo Zenit Kazan in Berlin, tretjega nasprotnika bodo dobili po odigranih kvalifikacijah, v katerih nastopajo tudi Trentino, Dinamo Moskva, Noliko in Jastrzebski, kar že zdaj pomeni, da četrti član skupine ne bo lahek.

'"Zenit je odbojkarska institucija, ki ima velik ugled v Evropi. Morda niso na ravni izpred nekaj let, ko so se bohotili s sprejemalcema Wilfredom Leonom in Matthewem Andersonom, a zdaj so tukaj Evarin Ngapeth in Bartosz Bednorz ter številni ruski reprezentanti, kar pomeni, da imajo še vedno strah vzbujajočo ekipo. Za nas bodo te teme kot nekakšna nagrada. Lahko bomo igrali sproščeno, ne bomo imeli česa izgubiti. Naredili bomo vse, da se bo govorilo o tem, kako je padel velikan, vsako tekmo bomo merili na zmago ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani. Za nas so te tekme nekaj najlepšega, vsi jih že komaj čakamo," poudarja podajalec.

Hvalita drug drugega

Ropret in zdajšnji trener ekipe Matija Pleško sta bila pred leti soigralca, zdaj bosta v odnosu igralec-trener. "Potreboval sem nekaj časa, da sem se navadil," se je pošalil Ropret in nadaljeval v bolj resnem tonu: "Matija je bil že kot igralec izjemen profesionalec in delavec, podoben slog je ohranil tudi kot trener. Že iz igralskih let Matijo izjemno spoštujem, tudi kot trener se je odlično znašel. Igralci mu sledimo in mu zaupamo."

"Glede na to, da je za njim le ena polna sezona, je zagotovo še nekoliko neizkušen z vidika tega poklica, a ima vse potrebno, da bo nekoč, če bo to le želel, postal vrhunski odbojkarski strokovnjak. Prav vsi se lahko od njega veliko naučimo. Tako odbojke kot pristopa k temu športu, kjer je bil Matija eden od najbolj zagretih in profesionalnih igralcev, kar jih poznam. Vesel sem, da spet sodelujeva," je še sklenil.

Pleško o Ropretu: "Prav nič hudega ne bo, če se ne navadi name v vlogi trenerja in me še naprej gleda kot soigralca. To je zame le pohvala. Veliko veselje je imeti ob sebi takega človeka, kaj šele igralca, ki v dvorani naredi vse. Ne glede na to, ali sva na relaciji igralec-trener, ali kot nekdanja soigralca, ali sediva na kavi, ali igrava tenis, je najin odnos krasen," je vrnil pohvale Ropretu tudi Pleško.

