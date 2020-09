Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ACH Volley je po skrajšani pretekli sezoni brez boja v končnici prišel do 17. naslova državnega prvaka, nič drugega pa si ne želijo niti v novi, ki jo oranžni zmaji začenjajo čez deset dni v Tivoliju, ko bo v Ljubljani gostoval okrepljeni Maribor. Enako velja tudi za Ljubljančane, ki pravijo, da tako močne ekipe niso imeli že vsaj deset let.

"Ponosni smo, da smo sestavili najmočnejšo ekipo v zadnjih desetih letih, zato se lahko upravičeno nadejamo, da bomo tudi v ligi prvakov osvojili kakšno točko več kot v pretekli sezoni," predsednik kluba Rasto Oderlap, ki je ob vsem tem dodal, da si ob rezultatskih uspehih želi mirno sezono brez pretresov, ki so jim bili zaradi pandemije koronavirusa priča v pretekli sezoni. Oderlap je dodal, da je ekipa dražja kot lani, da je ekipa povečala proračun za približno 100 tisoč evrov, a vseeno je ta veliko manjši kot milijonov evrov.

Jerala: Morali bi zadržati položaj

Koronavirus in vse dogajanje, povezano z njim, je Ljubljančanom na koncu tudi pomagalo, da so lahko sestavili ekipo, kot so jo. "Lahko rečem, da nam je šlo vse skupaj na roko. V odbojkarskem svetu imamo določen ugled, znani smo po tem, da vedno igralcem poravnamo vse obveznosti, tudi Slovenija je ena od tistih držav, ki po številu okuženih ni pri vrhu evropskih držav. Čeprav po proračunu ne moremo tekmovati z najbogatejšimi evropskimi ekipami, lahko rečem, da smo sestavili konkurenčno ekipo, ki bi nam morala omogočati, da doma in v srednjeevropski ligi zadržimo položaj, kot smo ga imeli, zagotovo pa si želimo čim več pokazati tudi v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju," je Oderlapa dopolnil še direktor Aleš Jerala.

Direktor ekipe Aleš Jerala je potrdil, da so se pogovarjali s številnimi slovenskimi reprezentanti. Foto: Grega Valančič / Sportida

Gasparini ni bil na radarju ACH Volleyja

ACH Volley je v ekipo pripeljal reprezentanta Gregorja Ropreta in Urbana Tomana, iz Triglava sta prišla Črt Bošnjak in Gregor Pernuš, v ekipo sta prišla še tujca, zvezdnik Mitar Đurić in bloker Amir Hossein Toukhteh, zadnji se bo zaradi vseh težav okoli koronavirusa ekipi pridružil konec meseca.

"Pogovarjali smo se s številnimi slovenskimi reprezentanti. Dejanom Vinčićem, Alenom Šketom in Alenom Pajenkom, medtem ko Mitje Gasparinija ni bilo v igri. On se je odločil za vrnitev, ko smo mi že imeli izpopolnjeni korektorski mesti, zato se z njim nismo pogovarjali," je razložil Jerala.

Dobra ekipa je tudi velika obveza:

Čakajo le še Iranca

ACH Volley bo sezono začel 21. septembra v Tivoliju proti Merkur Mariboru, liga prvakov pa se začne šele v sredini novembra. Oranžni zmaji si skupino delijo z Berlinom in Zenitom, tretjega nasprotnika bodo dale kvalifikacije.

"Želja je bila, da bi v pripravljalnem obdobju igrali kar največ tekem z italijanskimi ekipami, a to zaradi vseh ukrepov ni bilo mogoče. Tekme za trening smo tako igrali z domačimi klubi. A sam ne vidim težav, saj imamo res dobro in enakovredno ekipo, zato je vsak trening kot tekma. Z vnemo in prikazanim na treningih sem zadovoljen, verjamem pa, da lahko vse skupaj dvignimo na še višjo raven. Želimo igrati lepo odbojko, ki bo seveda morala prinašati tudi rezultat," pa je povedal trener ACH Volleyja Matija Pleško.

Pleško o konkurenci v slovenski ligi:

Ne boji se za Đurića

Kot rečeno, Pleško ima na treningih na voljo večino igralcev. Poleg Iranca Amirja, ki ga še čakajo v Tivoliju, manjka tudi prvi zvezdnik ekipe Mitar Đurić, ki ga je pred dnevi uščipnilo v hrbtu. Nekdanji zvezdnik Trentina je imel v preteklosti veliko težav s poškodbami, zato vse skupaj ni dober znak.

"Po do zdaj videnem lahko rečem, da je Mitar res igralec z veliko željo, profesionalec z veliko začetnico. Tega bi si želel pri vseh v naši ekipi. Verjamem, da bo Mitar tisti, ki bi vlekel naš voz, a treba bo imeti tudi nekaj sreče. Upam, da se izognemo poškodbam in da pokažemo, ali smo ali nismo. Verjamem, da bo Mitar ves čas na voljo, saj sem ga sam želel v ekipi. Če bomo po koncu sezone videli, da smo se ušteli, bom sam prvi dvignil roko in priznal napako," je še sklenil Pleško.

ACH Volley 2020/21: Podajalca: Gregor Pernuš (prišel iz Triglava)

Gregor Ropret (prišel iz Nantes) Korektorja: Božidar Vučićević

Mitar Đurić (prišel iz Trentina) Sprejemalci: Jan Pokeršnik

Jure Okroglič

Matej Kök

Črt Bošnjak (prišel iz Triglava) Blokerji: Amir Hossein Toukhteh (prišel iz Umbrie)

Uroš Pavlović

Matic Videčnik

Filip Rutar (prišel iz Črnuč) Prosta igralca: Urban Toman (prišel iz United Volleys)

Žiga Kumer

