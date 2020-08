ACH se je vrnil na treninge

Slovenski odbojkarski prvaki ACH Volley so se v ponedeljek zbrali v Tivoliju, kjer so začeli priprave na novo sezono. Od 14 članov prve ekipe sta manjkala le korektor Božidar Vučićević, ki se bo ekipi pridružil po obvezni karanteni, in bloker Amir Toukhteh, ki bo v Ljubljano prišel v začetku septembra, so sporočili iz kluba.

Tudi v letošnji sezoni bodo oranžni zmaji branili državno, pokalno in srednjeevropsko lovoriko, v ligi prvakov pa se želijo boriti za izločilne boje.

V kakovostni zasedbi, ki je v Tivoliju že dolgo ni bilo, izstopa predvsem Mitar Đurić. Odbojkar, ki je v svoji karieri osvojil državne naslove v Italiji, Turčiji in Grčiji, dvakrat nastopal v finalu lige prvakov in bil dvakrat svetovni klubski prvak.

"V naši ekipi je videl priložnost, da lahko spet stopi na veliko sceno. To me veseli in menim, da bo on eden tistih, ki bo vlekel voz. Tudi sam ve, v kakšni meri računam nanj," je o Djuriću dejal strateg zmajev Matija Pleško.

Veseli ga tudi, da se jim je uresničila prvotna želja glede organizatorja igre in da se je v Ljubljano vrnil dvakratni evropski podprvak Gregor Ropret.

Med sprejemalci večjih sprememb pri sestavi ekipe ni bilo. Klubu so ostali zvesti državni prvak v odbojki na mivki Jan Pokeršnik, Jure Okroglič in Matej Kök, iz Kranja se jim je pridružil še Črt Bošnjak.

Iz Kranja je prav tako prišel podajalec Gregor Pernuš. Poleg Matica Videčnika in Uroša Pavlovića bosta na mestu blokerja igrala še Iranec Toukhteh in Filip Rutar. Na mestu prostega igralca pa bosta zaigrala Urban Toman, ki se je po dveh sezonah v Nemčiji vrnil na domačo sceno, in Žiga Kumer.

Pripravljalno obdobje bo ekipa v celoti opravila v Ljubljani.