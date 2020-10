Kozamernik razžalostil Gianija, Potokarjeva začela z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski reprezentanti in reprezentantke imajo za seboj uspešen vikend v tujih prvenstvih. Sezono v Grčiji je z zmago in zelo dobro predstavo odprla Monika Potokar, v Italiji se je z 22 točkami zopet izkazal Tonček Štern, žal pa je njegova Padova ostala praznih rok.

Na Madžarskem še naprej uspešno igrata Sara Najdič in Tina Grudina. Ekipa Najdičeve Fatum Nyiregyhaza je na gostovanju uspelo premagati enega od največjih tekmecev, moštvo Vasas Obuda, slovenska podajalka se je izkazala s tremi asi. Ekipa BRSE naše blokerke Tine Grudina, ki tokrat zaradi poškodb v ekipi in pravila štirih tujk ni zaigrala, je z 0:3 slavila v gosteh pri MTK Budapest.

Sara Najdič (na fotografiji) in Tina Grudina sta se iz Romunije preselili na Madžarsko. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Klemen Čebulj in slovenski selektor Alberto Giuliani sta se v 6. krogu poljskega prvenstva veselila nove zmage. Njuna Resovia je bila v gosteh z 2:3 prepričljivejša od Stal Nyse, pri čemer je naš reprezentančni sprejemalec vknjižil 13 točk, deset ob 38-% napadu in tri z blokom. Žana Zdovc Sporer je v 4. krogu poljske lige dobila prvo priložnost za igro v dresu DPD Legionovie, ki jo vodi Alessandro Chiappini. Slovenska sprejemalka se sicer ni vpisala v statistiko, ob tem pa je Rzeszow njeni ekipi zadal prvi poraz na letošnjem prvenstvu.

Klemen Čebulj je iz Italije odšel na Poljsko. Foto: CEV

Alen Šket je v minulem tednu v turškem prvenstvu odigral že 7. in 8. krog tekmovanja. Njegov Afyon je proti Altekmi slavil s 3:1, naš sprejemalec je dosegel 12 točk, od tega 11 z napadom, v katerem je bil 48-%. Na obračunu v gosteh pri Bursi pa je Afyon nepričakovano izgubil s 3:2, Šket se je v statistiko vpisal z devetimi točkami. V 8. krogu turškega prvenstva za dekleta smo spremljali obe slovenski predstavnici. Yesilyurt Lane Ščuke je na domačem terenu prišel do zmage s 3:1 nad Galatasarayjem, Ilbank Eve Mori pa je klonil na gostovanju pri Kuzeyboru. Ščuka je ob 20-% napadu tokrat dosegla šest točk in eno dodala z blokom, Morijeva pa je bila trikrat uspešna z varanjem.

Lana Ščuka v turškem prvenstvu igra zelo dobro. Foto: Aleš Oblak

Danijel Koncilja je svoj Cannes popeljal do tretje zmage, bloker iz Žužemberka je dosegel devet točk, eno s servisom, Alen Pajenk pa s Poitiersom v 3. krogu francoske lige ni igral, obračun z Nico je bil prestavljen na 27. oktober. Se je pa zato z uvodnim krogom grškega prvenstva predstavila Monika Potokar, ki je s Paokom prepričljivo zmagala na gostovanju pri Porphyrasu in dosegla kar 18 točk, 13 z napadom.

Jan Kozamernik v dresu Allianz Milana s soigralci še naprej niza zmage v močnem italijanskem prvenstvu. Tokrat je bil v gosteh uspešnejši od Modene, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Naš reprezentančni bloker je k zmagi prispeval pet točk, tri z blokom. Tudi Consar Ravenna Janija Kovačiča, ki se je izkazal s kar 71-% sprejemom (41-% idealnim), je bila v tem krogu uspešna in je slavila zmago nad Top Volley Cisterno, slovenski korektor Tonček Štern pa je s Kioene Padovo sicer izgubil z Vibo Valentio, a je tudi tokrat igral odlično in vknjižil kar 22 točk (18 z napadom, v katerem je bil 45-%).

Žiga Štern v Grčiji na začetek sezone še čaka, prav tako kot tudi Dejan Vinčić v nemškem prvenstvu.

