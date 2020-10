Maribor melje naprej: do zmage tudi v Avstriji

Odbojkarji Merkur Maribora so v vnaprej odigrani tekmi 7. kroga lige MEVZA v gosteh ugnali avstrijski Waldviertel. Štajerci so v izjemni formi. Po dveh porazih na začetku sezone proti Calcitu in ACH-ju so prišli še do četrte zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. Pri Mariborčanih je tako kot proti Salonit blestel mladi Rok Možič, ki je ob fenomenalnem izkoristku v napadu (21/32) dosegel kar 22 točk.