Po klofuti v Kanalu so si oddahnili: Življenje je zdaj lepše

Oranžni zmaji so s 3:0 v nizih odpravili Gradec. Foto: Grega Valančič / Sportida

ACH Volley si je po bolečem sobotnem porazu v 1. DOL v Kanalu v nedeljo vsaj malce oddahnil. V Tivoliju so oranžni zmaji v ligi MEVZA prišli še do druge zmage in zdaj s šestimi točkami gladko vodijo. Kljub navideznim gladkih 3:0 v nizih, je bila tekma proti Grazu vse prej kot gladka.

Slovenski državni prvaki so sezono odprli z zmago proti Mariboru, a že na tisti tekmi se je videlo, da četa Matije Pleška, ki je sicer vsaj na papirju močna kot že dolgo ne, ni prava. Potrditev je prišla v soboto s porazom v Kanalu, k sreči pa je v nedeljo v Tivoliju gostoval Graz, ki nikakor ne velja za kakšnega evropskega velikana. To priznavajo tudi v taboru ACH Volleyja, ki so se ne glede na vse oddahnili. Po bolečem porazu je najboljše zdravilo zmaga.

''Bom povzel Vikija Krevsla, našega očeta v narekovajih, 'življenje je po zmagi lepše'. Ekipa se po porazu najbolje pozdravi z zmago in vesel sem, da se je danes odvilo tako, kot se je. Z igro sicer nisem zadovoljen. Če bi bil danes na nasprotni strani tekmec na višjem nivoju, bi znova spremljali dramo ali spet kakšno ponižanje. Ampak dobro, stvari niso potisnjene pod mizo, se pogovarjamo in delamo ekipno na tem, da bo enkrat steklo," je po zmagi proti avstrijskemu predstavniku za klubsko spletno stran dejal trener Pleško. Pri Ljubljančanih sta bila s 14 točkami najbolj razpoložena Matej Kök in Božidar Vučičević, pri gostih pa je Tiago Militao dosegel 11 točk.

Naslednji preizkus ACH Volleyja v srednjeevropski ligi, kjer v tej sezoni nastopa sedem ekip, bo 17. oktobra, ko bo na sporedu prvi obračun s kamniškim Calcitom, ki bo že malce nakazal razmerje moči v tej sezoni. Ne pozabimo, da so Kamničani sestavili izjemno močno ekipo, a se tako kot Ljubljančani, za zdaj še lovijo.

Liga MEVZA, vnaprej odigrana tekma 10. kroga: Nedelja, 27. september:

ACH Volley : Graz 3:0 (14, 23, 25)

Vučičević in Kök 14, Pokeršnik 10; Militao 11, Kratz 9

Lestvica: 1. ACH Volley 2 tekmi - 6 točk

2. Calcit Volley 2 - 2

3. Merkur Maribor 2 - 1

4. Zadruga 0 - 0

5. Waldviertel 0 - 0

6. Mladost Zagreb

7. Graz 1 - 0

