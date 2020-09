Kamničanke po drugi zmagi na vrh

Odbojkarice Calcit Voleyja so v 3. krogu 1. DOL za ženske s 3:0 odpravile Luko Koper in se zavihtele na vrh prvenstvene lestvice. Odbojkarice GEN-I Volleyja so v petek po pravi srhljivki prišle do prve zmage sezone in prvih treh točk, potem ko so v treh nizih ugnale SIP Šempeter. Vsi trije nizi so se končali na razliko, zato bi se lahko obračun obranil tudi povsem drugače. Preostala petkova tekma se je igrala v Mariboru. Nova KBM Branik je v domači dvorani s 3:0 ugnala Ankaran.