Nazdravimo poletju: 3 vinski koktajli za poletne užitke

Poletje je čas, ko si želimo osvežitve z lahkotnimi in okusnimi pijačami, ki nas prijetno ohladijo v vročih dneh. Med temi pijačami imajo vinski koktajli prav posebno mesto zaradi svoje elegance in bogastva okusov. Medtem ko je špricar (brizganec) že dolgo priljubljena klasika, obstaja še veliko drugih inovativnih in osvežilnih mešanic, ki so kot nalašč za poletno sprostitev in druženje na prostem.

Foto: Spar

Trije legendarni vinski koktajli z okusno spremljavo

Poletje je pravi čas, da preizkusite nekatere izmed najbolj priljubljenih vinskih koktajlov. Hugo, mimoza in Aperol spritz so tri legende, ki v vsebini kozarca prepletajo zgodovino, kulturo in užitek. Vsak izmed teh koktajlov ima edinstveno zgodbo, okus in pripravo, vaše brbončice pa bodo navdušile tudi okusne spremljave jedi Valentina Bufolina, najboljšega someljeja v Sloveniji, in poskrbele za pravo aperitivno izkušnjo.

Hugo: Simfonija okusov iz Južne Tirolske

Foto: Spar

Huga se je domislil Roland Gruber, barman iz italijanske Južne Tirolske, ki je iskal inovativen način za popestritev klasičnega prosecca. Dodatki metinih listov in melisinega sirupa bodo poudarili sladkost in lahkotnost penine, ki jo boste izbrali. Prebrskajte široko ponudbo svetovnih in domačih penin v SPAR VINOTEKI, raziskujte in zagotovo boste odkrili popolno peneče vino za svoj koktajl.

Recepture za koktajle, ki temeljijo na penečem vinu, je mogoče zlahka prilagoditi za brezalkoholno uživanje. Ena izmed odličnih izbir je brezalkoholni hugo, ki se pripravi z mešanico metinih listov, bezgovega sirupa in limete. Še nasvet: metine liste operite, osušite in jih položite v dlan, potem pa z drugo roko plosknite po njih, da bodo oddali več arome.

Spremljava: Tradicionalno se Hugo pije ob specku – sušeni, rahlo prekajeni in začinjeni šunki. Lahko pa ga uživate tudi ob jedeh z intenzivnejšimi aromami. Somelje priporoča, da ga postrežete ob brancinovem karpaču, ki ga začinite s sveže iztisnjeno limono. Prav tako se odlično poda k različnim obloženim kruhkom in Cezarjevi solati.

Brunch z najboljšo mimozo

Foto: Spar

Mimoza je klasična mešanica šampanjca in sveže iztisnjenega pomarančnega soka, ki je očarala celo kraljico Elizabeto II. Mimoza je idealen koktajl za brunch, saj ga je enostavno pripraviti. Za pripravo mimoze naš somelje priporoča penine iskrivih barv z aromami, ki spominjajo na limono ali pomarančo.

Če želite nekaj še bolj posebnega, pripravite pire iz breskev in ga zalijte s penečim vinom, s čimer boste ustvarili bolj šik različico mimoze, znano kot bellini. Če pa ste bolj naklonjeni brezalkoholni različici, lahko mimozo pripravite z brezalkoholnim penečim vinom.

Spremljava: Mimoza se odlično poda k surovim ribjim jedem, kot so lososov karpačo ali surovi škampi. Lahko pa se odločite tudi za odlično kombinacijo pečenega lososa s solato iz koromačevega korena in pomaranče.

Poletni večeri z Aperol Spritz koktajlom

Foto: Spar

Aperol, ki sta ga leta 1919 ustvarila brata Barbieri, je bil prvotno zasnovan kot liker za hujšanje in lajšanje prebavnih težav. Aperol Spritz z rahlo grenko-sladko kombinacijo Aperola, prosecca in gazirane mineralne vode je postal sinonim za sproščene poletne večere. Prava harmonija okusov se razodene z izbiro pravega prosecca, ki ga priporoča somelje Valentin Bufolin. Briljantna slamnato rumena barva prosecca z Aperolom ustvarja pravi sončni zahod v kozarcu.

Nasvet: Iz pomarančne lupine iztisnite eterična olja za še več arom.

Spremljava: Koktajl se odlično prileže ob lažjih jedeh, recimo škarpeninem fileju, saj si bodo arome jedi in spritza precej blizu, obenem pa pijača dopušča razvoj okusa ribe. Kombinirate ga lahko tudi z lahko poletno solato.

Nepozabni koktajli za nepozabne večere

Foto: Spar

Vinski koktajli so odlična izbira za tiste, ki želijo svoje brbončice razvajati s klasičnimi okusi, ne glede na to, ali se odločite za alkoholno ali brezalkoholno različico. Zaradi svoje preproste priprave lahko z njimi očarate goste in jim ponudite nekaj res posebnega.

SPAR VINOTEKI, vsi recepti za poletne vinske koktajle pa so dostopni na Jedel bi. Ste pripravljeni odkriti svoj najljubši poletni vinski koktajl? Vsa našteta vina so na voljo v trgovinah SPAR, nabor vin in penin, ki jih za najboljše koktajle priporoča somelje Valentin Bufolin, najdete v, vsi recepti za poletne vinske koktajle pa so dostopni na Jedel bi. Ste pripravljeni odkriti svoj najljubši poletni vinski koktajl?

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA D.O.O.