Najučinkovitejša igralka Mevze bo okrepila kamniški Calcit

Potem ko je vodstvo kamniškega odbojkarskega kluba Calcita podaljšalo pogodbe z nekaterimi nosilkami igre, so državne prvakinje dobile še prvo letošnjo okrepitev. V njihove vrste prihaja 28-letna Anđelka Radišković, ki je bila preteklo sezono najučinkovitejša igralka srednjeevropske lige, so sporočili iz Calcit Volleyja.

Čeprav igra Radiškovićeva na položaju sprejemalke, je v 50 odigranih nizih za Jedinstvo Brčko dosegla kar 256 točk. Na vseh treh tekmah, kolikor so jih Kamničanke igrale proti Jedinstvu iz Brčkega, je Radiškovićeva zanje predstavljala največjo težavo, vseeno pa so bile na koncu uspešnejše odbojkarice Calcit Volleyja.

"Odbojkarice Calcita sem v prejšnji sezoni dobro spoznala. Prepričala sem se lahko, da gre za zelo dobre igralke, krasi pa jih tudi ekipni duh, kar jim je tudi prineslo prvo mesto v srednjeevropski ligi in slovenskem državnem prvenstvu. Veseli me, da bom lahko del tega kolektiva, s katerim bom igrala tudi v kvalifikacijah lige prvakinj," je ob podpisu pogodbe s Calcitom dejala najboljša igralka državnih prvakinj Bosne in Hercegovine.