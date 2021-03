Zavrelo zaradi kopalk: grozile so z bojkotom

Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Dohi, ki bo na sporedu med 8. in 12. marcem, se dolgo ni vedelo, kako bodo morale biti oblečene odbojkarice. Organizatorji so v navezi z Mednarodno odbojkarsko zvezo (FIVB) predlagali, da bi dekleta namesto bikinija nosile majico s kratkimi rokavi in kratke hlače, ki bi segale do kolen, a se nekatere s tem predlogom niso strinjale. Grozile so z bojkotom turnirja.