Zasavec se bo v naslednjem krogu v posamični konkurenci pomeril s Portoričanom Brianom Afanadorjem, ki je v uvodnem krogu s 4:2 premagal Hwana Baeja iz Avstralije, slovensko-hrvaško kombinacijo pa v igri dvojic v naslednjem krogu čaka uigrana kitajska naveza Huang Youzheng-Liang Jingkun.

Na SP v Katarju je bil bil v uvodnem krogu med posamezniki neuspešen Deni Kožul, zanj je bil usoden Portugalec Joao Geraldo, ki je zmagal s 4:0 (12, 5, 5, 13).

V konkurenci dvojic sta v prvem krogu izpadla Kožul in Peter Hribar, z 0:3 (-7, -8, -6) sta izgubila proti indijski navezi Manav Vikash Thakkar-Manush Utpalbhai Shah.

Zelo blizu napredovanju v drugi krog sta bili Ana Tofant in Sara Tokić, ki sta proti Madžarki Georgini Poto in Luksemburžanki Sarah de Nutte v petem nizu vodili z 10:8, na koncu pa ostali praznih rok. Končni izid je bil 3:2 (5, 8, -8, -7, 10) za Madžarko in Luksemburžanko.

Preberite še: